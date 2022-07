Justin Bieber singt "Peaches" bei den Grammy Awards in Las Vegas. Dass mehr dahintersteckt als entspannt bekifftes Liebeslied, lernt man "Switched on Pop".

Popmusik klingt heute generisch und seelenlos? Es gibt einen Podcast, der beweist das Gegenteil. Eine Liebeserklärung an "Switched on Pop".

Von Johanna Adorján

Eine der jüngsten Folgen des amerikanischen Podcasts "Switched On Pop" ist so spannend, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Es ist sowieso ein außergewöhnlich hörenswerter Podcast, in dem nicht einfach nur Zeit totgeplaudert wird wie sonst so oft, sondern die Hörer fundiertes Wissen über Popmusik geschenkt bekommen. Und was es da nicht alles zu erfahren gibt.