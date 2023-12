"Slow Horses" auf AppleTV+:Inferno mit Akten

Der notorische Jackson Lamb gehört zum MI5 , dem britischen Inlandgeheimdienst, er war einst ein gefürchteter, cleverer Agent, jetzt ist er ein schmuddeliges Häufchen Elend, mit zotteligen Haaren und Löchern in den Socken. Er ist der Anti-Held der Romane von Mick Herron und der AppleTV+-Serie, die danach entstanden. Von der dritten Staffel sind die ersten drei Folgen bereits gesendet, am nächsten Mittwoch kommt die vierte Folge.

Jackson Lamb leitet die Abteilung im Slough House, eine Gruppe von Jungagenten, die vor Tatendrang vibrieren, aber wegen diverser Defekte ausgemustert sind: Alkoholismus, Spielsucht, verhängnisvolles Versagen bei einem Probe-Einsatz. Jetzt sind sie, die Slow Horses, die lahmen Gäule, zu bescheuerten Arbeiten verdammt - zum Beispiel alte Akten zu katalogisieren, die wirklich keiner mehr braucht: Ringo-Level, wie einer mit entsprechendem Beatles-Ranking meint - die wichtigen, Paul- und John-Level sind in der Zentrale am Regent's Park geblieben. Viele Szenen spielen also zwischen hohen Kartonstapeln, die verbreiten eine eigene Atmosphäre von Heimeligkeit.

Die Politiker haben durchaus Ähnlichkeit mit realen

Innerhalb kurzer Zeit ist die Serie Kult geworden, Gary Oldman ist ein süffisanter Jackson Lamb, und die Kids hoffen in ihrer melancholischen Dynamik auf eine Bewährungschance, darunter Jack Lowden als River Cartwright, Saskia Reeves als Catherine Standish. Kristin Scott Thomas ist Diana Taverner, eine Chefin des MI5, in dieser Staffel liefert sie sich einen eleganten Krieg mit Ingrid Tearney (Sophie Okonedo), es geht um bitterböse Intrigen im Dienst, und natürlich sind auch Politiker involviert, die durchaus Ähnlichkeiten mit aktuellen britischen Politikern haben.

Eine Liebesgeschichte steht am Anfang, in Istanbul, um Vertrauen und Verrat, Schuld und Tod. Am Ende gibt es mehr Action als sonst, ein furioses Akten-Inferno, einen Shootout in Rot und Grün. Und Jackson Lamb will mit seinem zynischen Verhalten vor allem den Eindruck vermeiden, er könnte sich ernstlich Sorgen machen um seine Kids - lieber führt er sich auf wie ein ungezogenes Kind. Und siehe da, am Ende sieht man ihn zufrieden ein großes Eis schlecken.

Apple TV+, sechs Folgen, immer mittwochs.

