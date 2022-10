Von Katja Gloger und Georg Mascolo

Viel ist geschrieben worden über das deutsche Zaudern, seit Wladimir Putin im Februar die Ukraine überfallen hat. Meist geht es dabei um Waffenlieferungen, und nicht jeder schrille Befund ist von Fakten gedeckt. In einem anderen Bereich aber ist der Befund eindeutiger: Es geht um die Frage, ob die Bundesregierung genug unternimmt, um aus Russland und Belarus geflohenen Journalistinnen und Journalisten einen sicheren Zufluchtsort anzubieten. Einen Ort, eine neue Heimat vielleicht auch, an dem sie ihre so unbedingt notwendige Arbeit gefahrlos fortsetzen können. Denn für die Menschen in Russland und Belarus ist ihre Berichterstattung derzeit die einzige Alternative zu den Lügen und dem Hass, die vor allem russische Staatssender an jedem neuen Tag verbreiten.