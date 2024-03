Von Ulrike Nimz

Wenn eine Stadt ein Wunder braucht, dann ist es Kassel. Die Documenta schafft sich ab, die Region kämpft mit einer Waschbären-Plage, und die Bahnhöfe zählen zu den trostlosesten Deutschlands. Es ist also schlüssig, dass der Heiland ausgerechnet dort zu wirken beginnt. Jesus und seine Jünger fallen sich an den Gleisen in die Arme, wie ein Junggesellenabschied, der es noch vor Ende der Happy Hour in die Bar geschafft hat. Der Zug war pünktlich, und spätestens da ist klar, dass es bei "der größten Geschichte aller Zeiten" um Gleichnisse geht, weniger um Fakten. Auf dem Weg nach draußen heilt Jesus noch schnell eine unbekannte Frau, überzeugend verkörpert von Jenny Elvers.