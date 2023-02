Von Marie Schmidt

Mascha Jacobs beugt sich ins Treppenhaus und zieht einen gleich in die Wohnung. So macht sie das mit allen Gästen. Auch wenn sie zum Beispiel eine Schriftstellerin zu sich nach Hause eingeladen hat, die sie vorher noch nicht kannte, aber schon lange bewundert, sagt sie. So jemand steht dann plötzlich mitten in ihrer Küche. Und ist nicht selten sehr nervös. "Ich bin auch immer sehr nervös", sagt Mascha Jacobs. Also besser keine langen Vorgespräche. Sie stellt alles gleichzeitig auf den Tisch, Kaffee, Tee, Sekt, so eine Gastgeberin ist sie. Und setzt den Besuch gleich an die Mikrofone.