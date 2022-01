Interview von Isabel Pfaff

Marc Walder ist Chef des großen Schweizer Medienkonzerns Ringier, der unter anderem das Boulevardblatt Blick herausgibt. Das neue Jahr begann für ihn ungemütlich. An Silvester kam das Onlinemagazin Nebelspalter mit einem Video heraus, das den Konzernchef in einer Konferenz vom vergangenen Februar zeigt. In der kurzen Passage wird Walder, der mehr als 100 Medienmarken verantwortet, gefragt, wie er die Aufgabe von Medien in der Pandemie versteht. Die Antwort: "Wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig sind - und da wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt -, auf meine Initiative hin gesagt: Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen."