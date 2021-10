Kritik an Youtube:Die grobe Art

Von Moritz Baumstieger und Claudia Tieschky

Von der ABC-Straße 38 in Hamburgs Innenstadt bis zur ABC-Straße 19 sind es laut Google Maps exakt 40 Meter. Der Kartendienst des in dem Gebäude mit der niedrigeren Hausnummer residierenden Internetkonzern Google berechnet dafür eine Gehzeit von einer Minute. Der Anwalt Joachim Steinhöfel, der seine Kanzlei in der Nummer 38 hat, drückt es so aus: "Die sitzen ja schräg gegenüber. Also war es kein weiter Weg, um Youtube von den einstweiligen Verfügungen in Kenntnis zu setzen."