Während der Fußballsaison berichten alle neun ARD-Anstalten samstagnachmittags im Radio live von den Spielen der Ersten Bundesliga. Überall heißt die Sendung anders, bei Bayern 1 Heute im Stadion, bei NDR 2 Die Bundesligashow, bei HR 1 Heimspiel. In einigen Funkhäusern beginnt sie um 15 Uhr, eine halbe Stunde vor Anpfiff der Spiele also, in anderen bereits um 14 Uhr. In jedem Stadion sitzt ein Reporter und kommentiert das Match reihum für die gesamte ARD: Zwei, drei Minuten lang berichtet er den Hörern des RBB, was gerade im Stuttgarter Stadion passiert, anschließend informiert er die Hörer des WDR. Da verfolgt das RBB-Publikum bereits das Spiel in Dortmund ... Die Sender setzen eigene Schwerpunkte, der BR berichtet ausführlicher über die bayerischen Teams, der SWR über Stuttgart, Freiburg, Mainz und Hoffenheim. In der letzten halben Stunde der Spiele findet dann, orchestriert vom WDR, die gemeinsame Schlusskonferenz statt: republikweit hören rund 7,4 Millionen Menschen alle denselben Kommentar. Und die Reporter fallen einander ins Wort, je nachdem, wo gerade Tore fallen, Elfmeter gepfiffen oder Spieler vom Platz gestellt werden. Von der kommenden Saison an, die Mitte August beginnt, will die ARD ihr Angebot ausweiten: Dann soll es von allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga Vollreportagen im Radio geben.