Meiser hat jahrelang bei RTL moderiert, zuerst die Nachrichtensendung "7 vor 7", später dann "RTL aktuell". Einem großen Publikum bekannt wurde er durch seine eigene Talkshow "Hans Meiser", die 1992 startete und erstmals Nichtprominente im Fernsehen zu Wort kommen ließ. Sie war Vorbild für viele ähnliche Formate des Privatfernsehens. Erfolgreich war auch die RTL-Reality-Show "Notruf", bei der echte Notfälle und Rettungseinsätze nachgespielt wurden.

Detailansicht öffnen Moderator Hans Meiser 1993 am Set seiner eigenen Talkshow. (Foto: Horst Galuschka/Imago)

Erst vor etwa einer Woche hatte er gemeinsam mit dem Medienmanager Harald Thoma einen neuen Hörfunksender gestartet. Radio Wellenrausch mit Sitz in Lübeck hat eine DAB+-Frequenz für Schleswig-Holstein und Hamburg und wird auch im Internet gestreamt. "Wir hoffen, dass die Zuhörer sagen: 'Oh, endlich mal etwas, was ein bisschen anders ist als das, was die vielen anderen machen'", sagte Meiser der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen Radio machen, das die Menschen umfängt." Es sollte zum Beispiel kein Titel am Tag zweimal gespielt werden.

2017 musste Meiser wegen seiner Arbeit für ein umstrittenes Online-Portal, das Verschwörungserzählungen verbreitet, Kritik einstecken. Er hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder.