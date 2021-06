Von Ralf Wiegand

"Es gibt da kein richtig und kein falsch", sagt Béla Réthy am Morgen danach und nach einer Nacht mit wenig Schlaf. Der ZDF-Kommentator, der erfahrenste des ganzen Landes, ist da schon wieder unterwegs zum Flughafen, zum nächsten Spiel. Deutschland gegen Frankreich am Dienstag. "Es muss ja weitergehen", sagt er der SZ aus dem Taxi heraus, am Telefon. Réthy ist 64 Jahre alt, seit 34 Jahren Redakteur beim ZDF, seit 30 Jahren Live-Kommentator. Da hat man alles gesehen, alles erlebt, da weiß man, dass der Ball nicht springt, weil ein Frosch drin ist. Einige Leute hielten Fußball für eine Sache von Leben und Tod, hat der frühere schottische Nationaltrainer Bill Shankly 1981 in einem Interview der Times gesagt, er möge diese Einstellung nicht: "Ich versichere Ihnen, es ist viel ernster als das."

Und dann geht es plötzlich wirklich um Leben und Tod, obwohl du doch nach Kopenhagen geflogen warst, um nur ein Fußballspiel zu kommentieren.

Der Däne Christian Eriksen, 29, war tief in der eigenen Hälfte einfach umgefallen, ohne erkennbaren Anlass. Er hatte noch den Einwurf eines Mitspielers annehmen wollen, dann lag er regungslos da. Es gibt das häufiger, als man denkt, manchmal liest man es in den Kurznachrichtenspalten der Zeitungen, dass irgendwo in der Oberliga ein Spieler zusammengebrochen ist. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dieter Eckstein musste im Juli 2011 auf dem Platz reanimiert werden, Herzstillstand in einem Benefizspiel. "Ich war 13 Minuten tot", berichtete er später, er hat überlebt. Marc-Vivien Foé, Nationalspieler Kameruns, hat nicht überlebt, Confed-Cup 2003, 37 Grad im Stade de Gerland von Lyon. Foé war im Mittelkreis zu Boden gegangen, einfach so, die Wiederbelebung blieb erfolglos. Bilder davon kann man noch heute bei Youtube finden.

Rethy hatte sich früh entschieden, zu schweigen, es war eine gute Entscheidung

Nicht auf alles können sich Sportreporter so gut vorbereiten wie auf ein Spiel. Sie wissen, in welcher Formation die Mannschaften, über die sie berichten sollen, in der letzten drei Testspielen antraten, welcher Spieler besser mit rechts, welcher mit links schießt, wo er vor drei Jahren noch gekickt hat und wie hoch seine Ablösesumme im Sommer sein wird. Sie lernen, wie sie sie Namen richtig aussprechen müssen, und vor Livespielen telefonieren die Kommentatoren bisweilen sogar mit den Trainern, um den Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem Fernseher ein bisschen mehr erzählen können als nur das, was sie sehen. Was sie sehen werden, wissen sie vorher natürlich trotzdem nicht, jede Situation in jeder Sekunde hat es so zuvor noch nie gegeben. Live is life.

Als Béla Réthy am Samstag Abend gegen Viertel vor sieben die Dramatik der Situation erkannte, als er wie Abermillionen Menschen, die der Übertragung aus Kopenhagen folgten, sah, wie die Ärzte das Herz von Christian Eriksen zu massieren begannen, da wurde aus dem Sportreporter ein Krisenberichterstatter. Sein Redakteur Daniel Pinschower hielt über die sogenannte Kommandoleitung den Kontakt in die ZDF-Redaktion in Mainz. Die Bilder, die Réthy fortan zu kommentieren hatte, lieferte der europäische Fußballverband Uefa, der die Übertragungen selbst produzieren lässt. Was in den Livebildern gezeigt wird, darauf haben die angeschlossenen Sender und Streaming-Dienste keinen Einfluss, sie können nicht selbstständig zwischen den einzelnen Kameraperspektiven wechseln. Den Schnitt der Bilder macht die Weltregie, so heißt das. Was die Sender aber entscheiden können, ist, ob sie drauf bleiben oder nicht. Wie übrigens auch die Zuschauenden jederzeit die Möglichkeit haben, ab- oder umzuschalten, wenn sie den persönlichen Eindruck haben, nicht mehr zuzuschauen, sondern zu gaffen.

Das ZDF stieg ungefähr nach fünf Minuten aus der Liveübertragung aus. Béla Réthy hatte sich zuvor schon entschieden, weitgehend zu schweigen, es war eine gute Entscheidung. Stille ist mächtig. Derweil organisierten sie in Mainz die Rückkehr ins Studio, zu Moderator Jochen Breyer, den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer, dem Schiedsrichter Manuel Gräfe. Alles junge Menschen, die auf einen heiteren Fußballabend eingestellt waren und nun mit einer Situation zwischen Leben und Tod konfrontiert waren. Mertesacker wischte sich Tränen weg, Breyer verhehlte seine Ratlosigkeit nicht: "Ich weiß nicht, was ich Euch fragen soll, und Ihr wisst nicht, was Ihr sagen sollt." Alle Spekulationen, nach denen die Echtzeit-Gesellschaft giert, verweigerten sie. Ob und wie und wann dieses Turnier weitergehen würde - egal. Es galt, die Zeit bis zum Ersatzprogramm zu überbrücken, und dass dann im ZDF eine alte Folge des Bergdoktors eingespielt wurde, mag nur zynisch finden, wer nicht weiß, dass zurzeit auf diesem Sendeplatz ohnehin der Bergdoktor laufen würde, wenn nicht EM wäre.

Erst als klar wurde, dass Eriksen lebt, und das Spiel beendet war - für dessen weitere Übertragung sich das ZDF ebenfalls richtigerweise entschieden hatte, um nicht den Alltag einer EM aus einem anderen Stadion zu simulieren - wagten sie im Studio Analysen, klar und unmissverständlich. Dass weiter gespielt worden war, konnten weder Mertesacker noch Kramer fassen. Sie mahnten die Verantwortung der Uefa an, eine solche Entscheidung nicht den Mannschaften zu überlassen. Jedes Wort war treffend.

Die BBC blieb 15 Minuten lang auf dem Uefa-Livebild und entschuldigte sich später dafür

"Du bist in dem Moment in einem Informationsradius", sagt Béla Réthy, immer in der Gefahr einer Grenzüberschreitung: Wieviel berichtest du von einem Geschehen, dessen Verlauf alle Welt wissen will, und wann erklärst du das Öffentliche zum Privaten? Das dänische Fernsehen schaltete schnellstmöglich auf eine Helikopter-Perspektive über dem Kopenhagener Stadion, eine eigene Kamera, das ist das Privileg des Gastgebers, und bekam dafür viel Lob. Die BBC blieb 15 Minuten lang auf dem Uefa-Livebild und entschuldigte sich später dafür. Egal, wann die "Weltregie" die Vogelperspektive über dem Stadion verließ, hatte sie gar keine andere Wahl, als in Erschütterung, Tränen und Fassungslosigkeit hinein zu zoomen, die vorherrschende Emotion auf dem Rasen und auf den Rängen. Manche Sender verließen sich darauf, dass das schon richtig sein würde, was die Uefa da anbietet. Da kann man anderer Meinung sein.

Die Spieler kennen dieses Dilemma, in Extremsituationen in jeder Sekunde beobachtet zu werden. Sie haben sich längst angewöhnt, auf dem Platz die Hand vor den Mund zu halten, wenn sie mit Mitspielern sprechen, damit niemand da draußen von den Lippen lesen kann. Als Christian Eriksen um sein Leben kämpfte, rief sein Mitspieler Thomas Delaney unter Tränen die Mannschaft herbei, um einen Kreis um den Ort des Geschehens zu bilden, eine Mauer der Mitmenschlichkeit und der Schutzes: Nehmt unseren Schock, lasst ihn in Ruhe. Es ist das Bild, das Symbol dieses Abends, ein Dokument für das Ringen zwischen Distanz und Nähe, Informationspflicht und Pietät. Zwischen richtig und falsch.