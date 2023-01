Nach dem ORF will nun auch das ZDF vorerst keine Filme mehr mit dem österreichischen Schauspieler Florian Teichtmeister zeigen. Der Hintergrund: Gegen Teichtmeister läuft derzeit ein Verfahren, weil er im Besitz von etwa 58 000 Dateien war, auf denen der sexuelle Missbrauch von Kindern zu sehen ist.

Verschiedene österreichische Medien hatten bereits vor rund zwei Wochen berichtet, dass der ORF bis zur gerichtlichen Klärung von Herstellung und Ausstrahlung jeglicher Produktionen mit dem Schauspieler Abstand nimmt. "Wiederholungen von Programmen mit Florian Teichtmeister sind in diesem Jahr nicht eingeplant", erklärt nun auch das ZDF auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens werde man über das weitere Vorgehen beraten, heißt es weiter.

Ursprünglich hätte an diesem Mittwochabend eine neue Folge der ZDF-Krimireihe Die Toten von Salzburg laufen sollen, in der Teichtmeister seit 2016 mitspielt. Die Ausstrahlung der Folge wurde jedoch kurzfristig verschoben, um stattdessen die Handball-WM zu übertragen. Teichtmeister wäre in der Schnittfassung ohnehin nicht mehr zu sehen gewesen. Wie eine Sprecherin bereits im Frühjahr 2022 der dpa erklärte, hatten ZDF und ORF nach ersten Medienberichten in dem Fall entschieden, dass Florian Teichtmeister in der aktuellen Folge nur eine kleine Rolle spielen sollte. Die neueste Episode sei nun um die etwa 40 Sekunden lange Schlussszene mit ihm gekürzt worden.