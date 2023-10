Wepper gehörte zu den bekanntesten deutschen Fernsehschauspielern. Besonderen Erfolg hatte er mit seinen Rollen in den Fernsehserien "Polizeiinspektion 1" und "Irgendwie und Sowieso". In der Serie "Zwei Münchner in Hamburg", stand er ab Ende der 1980er-Jahre an der Seite von Uschi Glas vor der Kamera. Für seine Rolle im Film "Kirschblüten - Hanami" bekam er 2008 den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller. Als Synchronsprecher lieh er Mel Gibson und Gene Wilder seine Stimme.

Zum Fernsehen kam er durch seinen Bruder Fritz Wepper, ebenfalls Schauspieler und inzwischen 82 Jahre alt. 1974 bekam Fritz Wepper die Rolle des Harry Klein in der Serie "Derrick", seine bisherige Rolle in der Serie "Der Kommissar" wurde frei - und Bruder Elmar sprang für ihn ein.

