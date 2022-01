Nach der wiederholten rassistischen Beleidigung einer Kontrahentin hat der Fernsehsender RTL die Kandidatin Janina Youssefian aus dem Dschungelcamp geworfen. Youssefian hatte in einem verbalen Konflikt mit Linda Nobat mehrfach gesagt, diese solle "in den Busch wieder zurück, wo du hingehörst" beziehungsweise "in deinen Busch" zurückgehen.

Auf Drängen einiger Kandidaten hatte Youssefian sich in der Sendung dann zaghaft entschuldigt, Nobat hatte gesagt, sie könne die Entschuldigung nicht annehmen. Die Produktion rief daraufhin alle Teilnehmer der Sendung zusammen und teilte diesen mit, dass Youssefian das Camp verlassen müsse. Dies ist inzwischen geschehen.

