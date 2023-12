Der frühere ZDF-Intendant Dieter Stolte ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben, teilte der Sender in Mainz mit. Stolte stand von 1982 bis 2002 an der Spitze des ZDF. Anschließend war er einige Jahre Herausgeber der Zeitungen Welt und Berliner Morgenpost.