Von Anna Ernst

Seit seinem schweren Skiunfall vor zehn Jahren lebt Michael Schumacher sehr zurückgezogen, wenig ist über seinen Gesundheitszustand bekannt. Doch in den Zeitschriftenregalen sieht man ihn dafür umso häufiger: Aus jedem noch so winzigen Detail, das an die Öffentlichkeit gelangt, dichten Regenbogen-Blättchen mit viel Fantasie Schlagzeilen und Titelgeschichten zusammen, die mit journalistischen Ansprüchen wenig bis nichts mehr gemein haben. Gegen viele Publikationen, die die Persönlichkeitsrechte verletzten, ist Schumachers Familie in den vergangenen Jahren bereits juristisch vorgegangen. Trotzdem gibt es kaum eine Woche, in der nicht alte Fotos des Rennfahrers auf mindestens einem, wenn nicht gar mehreren Covern der Regenbogenpresse zu finden sind.

Verlage wie die Funke Mediengruppe, Bauer, Burda und Klambt verdienen mit diesen bunten Heftchen noch immer viel Geld - vor allem im Einzelverkauf am Kiosk und im Supermarkt. Offenbar genug, um ihre Kassen für die zahlreichen Rechtsstreitigkeiten mit deutschen Promi-Medienanwälten zu füllen, so der Eindruck der vergangenen Jahre. Dass sich aber ein Verlag in einer Pressemitteilung bei der Familie eines Prominenten entschuldigt, ist ein Novum. So geschehen am späten Freitagabend, der Primetime für PR-Abteilungen, um eine schlechte Meldung medial möglichst unter den Tisch zu kehren.

Versprochen wurde ein "unglaubliches" Interview , "mit Antworten von ihm!"

Um 21.04 Uhr verschickte die Funke Mediengruppe aus Essen eine E-Mail und bat dort "um Entschuldigung bei der Familie Schumacher für die Berichterstattung in der jüngsten Ausgabe von Die Aktuelle". Das Heft, das sich selbst als "Deutschlands schnellstes People-Magazin mit Reportagen über VIPs, Showstars und Lifestyle" bezeichnet, hatte auf dem Cover von Ausgabe Nr. 16 vom 15. April nicht weniger als eine "Welt-Sensation!" versprochen. "Michael Schumacher: Das erste Interview!", lautete die Schlagzeile in gelben Lettern vor lächelndem Rennfahrer-Foto. Unterzeile: "++ Es klingt täuschend echt ++ Was dahinter steckt ++ die aktuelle ging auf Spurensuche".

Etwa 1,37 Millionen Menschen erreicht das Heft mit seiner Auflage von mehr als 268 000 Stück nach Verlagsangaben insgesamt. Die meisten von ihnen (81 Prozent) seien weiblich und durchschnittlich 64 Jahre alt. Und was diese "jung gebliebenen, trendigen" Frauen dann auf den Seiten acht und neun im Heft fanden, waren ein vermeintliches Schumacher-Zitat im Titel, viele Bilder der Familie und ein kurzer einspaltiger Fließtext. Gleich im ersten Absatz bekamen sie erneut ein "unglaubliches" Interview versprochen, "mit Antworten von ihm!", natürlich auf "die brennendsten Fragen, die sich die ganze Welt schon so lange stellt". Nämlich: Wie es ihm geht, ob er die Karrieren seiner Kinder verfolgt und ob er in der Zukunft wieder öffentlich auftreten will. Die rührseligen Antworten allerdings stammten, wie der Leser erst im letzten Drittel des Textes schließlich erfuhr, von einer Künstlichen Intelligenz und keineswegs von Michael Schumacher selbst.

Wie das KI-Interview entstanden ist, beschrieb Die Aktuelle etwas nebulös: "Das Interview war im Internet. Auf einer Seite, die mit Künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, zu tun hat." Und: "Die Aktuelle begab sich auf Spurensuche." Diese vermeintlich investigative Arbeit erläutert ein Funke-Sprecher auf SZ-Nachfrage konkreter: "(...) zwei Journalist*innen haben ein KI-Tool mit Fragen gefüttert."

DJV-Sprecher nennt den Fall "Schumacher-Fake"

In der Branche hat der Fall für Kritik gesorgt. Der Sprecher des Deutschen Journalisten-Verbands sprach in einem Kommentar vom "Schumacher-Fake" und kritisierte den reißerischen Titel. Alle Mediennutzer hätten "ein Recht darauf, nicht um die Fichte geführt zu werden", so Hendrik Zörner. "Das scheint die Redaktion zumindest in diesem Fall wenig zu scheren." Dabei hat man dort offenbar durchaus Sorgen, was KI-Inhalte betrifft - zumindest wenn es um den Content geht, den andere veröffentlichen: Direkt neben dem vermeintlichen Schumacher-Interview waren von KI erzeugte "Lügen-Bilder" von Twitter abgedruckt: der Papst in Daunenjacke und angebliche Verhaftungen von Donald Trump oder Markus Lanz. Die Redaktion urteilte: "Hochgefährlich, weil viele Menschen den Bildern glauben!"

Dass es Kriterien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz brauche, hat man auch beim Verlag, der Funke Mediengruppe, erkannt. Das Unternehmen gehört zu den größten Verlagen Deutschlands und produziert neben der Aktuellen nicht nur zahlreiche weitere Regenbogen-Titel (Das Goldene Blatt, Neue Welt, Echo der Frau und weitere), sondern auch zwölf Tageszeitungen mit journalistischem Qualitätsanspruch in fünf Bundesländern (unter anderem Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Thüringer Allgemeine und WAZ). Eine Regelung zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz sei bereits erarbeitet worden, heißt es auf SZ-Nachfrage. "Die Umsetzung wird zurzeit vorbereitet", so die knappe Antwort.

Die Chefredakteurin wird vor die Tür gesetzt - aber sorgt das für ein Umdenken?

Deutlich wortreicher zieht der Verlag eine personelle Konsequenz: Anne Hoffmann, seit 2009 bereits Chefredakteurin von Die Aktuelle, verlor am Freitag ihren Posten. "Sie wird nicht mehr bei und für Funke arbeiten", heißt es auf SZ-Nachfrage. Funke-Zeitschriften-Geschäftsführerin Bianca Pohlmann erklärt in der Mitteilung dazu: "Dieser geschmacklose und irreführende Artikel hätte nie erscheinen dürfen. Er entspricht in keiner Weise den Standards von Journalismus, wie wir - und unsere Leserinnen und Leser - ihn bei einem Verlag wie Funke erwarten."

Hat bei Funke also ein Umdenken eingesetzt? Wer denkt, dass die Regenbogen-Zeitschriften des Verlags nun weniger Cover mit Schumacher-Headlines drucken, der wird vorerst enttäuscht. Noch während sich die Geschäftsführerin am Freitagabend entschuldigte, wurden bereits die neuen Ausgaben ausgeliefert. Diesmal ist es das Goldene Blatt von Funke, das mit Michael Schumacher und seiner Frau Corinna auf dem Cover wirbt. Der Titel: "Glücks-Jubel." Der Untertitel: "Damit hat keiner gerechnet."