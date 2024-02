KI und Journalismus:"Das ist das Ende des pluralistischen Journalismus"

Von Andrian Kreye

Künstliche Intelligenz kann tolle Sachen, sagen ihre Fans. Und wird in Zukunft noch viel tollere können, etwa bei der Bekämpfung von Krebs, des Klimawandels und der russischen Armee helfen. Was künstliche Intelligenz aber auch vermag, und das schon bald, ist es, so manches Geschäftsmodell pulverisieren, ähnlich wie zuvor die Digitalisierung. Gerade auch im Journalismus.