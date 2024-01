Für jemanden, der sich vor der WM nicht für Darts interessiert hat, stellt sich die Frage: Was macht die Faszination dieser Gesamtanordnung aus und was konkret die Faszination Luke Littlers?

Von Cornelius Pollmer

Es folgt der Bericht eines gewöhnlichen Fernsehzuschauers, der an Darts bis vor Kurzem in ähnlicher Weise interessiert war wie an der Reportagereihe "Eisenbahn-Romantik" oder an diesen Minuten schlimmer Fremdscham im Morgenmagazin, wenn mal wieder Zuschauer gezwungen werden, eine dieser entsetzlichen "moma-Tassen" mit nach Hause zu nehmen. Ein Zuschauer also, der zum Darts-Sport bislang keine enge Bindung aufgebaut hatte - der aber nun, am Abend des Finales der Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally, bereits um 18 Uhr hoch konzentriert vor dem Bildschirm sitzt, um ja keine Sekunde der sage und schreibe dreistündigen Vorberichterstattung zu verpassen.