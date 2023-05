Sie war für das ZDF auch in Katar vor Ort: In der Vorrunde der WM 2022 kommentierte Claudia Neumann mit Regenbogen-Armbinde das Spiel zwischen den USA und Wales.

Claudia Neumann wird das Champions-League-Finale der Männer am 10. Juni im ZDF kommentieren. Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung am Dienstag bestätigte ZDF-Sprecher Thomas Hagedorn der dpa. Damit wird erstmals eine Frau das Endspiel der Männer in Deutschland kommentieren. Neben Neumann werden in Istanbul auch Moderator Jochen Breyer sowie die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer im Einsatz sein.

In der Vergangenheit hatte für das ZDF vor allem Béla Réthy wichtige Finals kommentiert. Der 66-Jährige war Anfang Januar in den Ruhestand gegangen. Neumann hatte zuletzt auch Spiele der Männer-WM in Katar kommentiert. Das Champions-League-Finale wird auch beim Streaming-Sender Dazn übertragen. Dort sollen Kommentator Uli Hebel und Experte Michael Ballack das Spiel begleiten.