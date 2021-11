Ohne Schleier geht nicht - mit aber auch nicht: Die Taliban verbannen in Afghanistan unter anderem beliebte türkische Serien wie "Barbaroslar: Akdeniz'in Kilici". Der Grund: Hier spielen Frauen mit.

Die Taliban bannen Filme und Serien, in denen Frauen mitspielen. Ob sich die Afghanen in Zeiten von Smartphones das nehmen lassen?

Von Tomas Avenarius

Wenn die Hoffnung wirklich als letzte stirbt, dürfte sie in Afghanistan bereits mausetot sein. Jüngstes Indiz: Filme ohne Frauen. Die Taliban haben gerade erlassen, dass nur noch Männer in Filmen und Fernseh-Serien mitspielen dürfen. Das Kabuler "Tugend-Ministerium" ließ außerdem wissen, dass Produktionen, die "gegen islamische Werte, die Moral oder die Traditionen des Landes" verstoßen, nicht mehr gezeigt werden dürfen. Auch da geht es aus Talib-Sicht, wie könnte es anders sein, in erster und letzter Linie um Frauen.