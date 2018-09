4. September 2018, 10:39 Uhr Verschollene Liebesbriefe "Ich habe immer mehr von Dir gehalten als von jedem anderen Mädchen"

Manche Liebesbotschaften kommen ziemlich weit herum, etwa in einem Banjo. Andere kommen nie an. Oder erst Jahrzehnte später. Eine Auswahl.

Von Violetta Simon

Goethes intime Depeschen waren offenbar zu kostbar, um nur von einer Frau allein gelesen zu werden, und so füllen seine Liebesbriefe an Lotte ganze Bücher, genau wie Kafkas sehnsuchtsvolle Botschaften an Felice. Nicht auszudenken, hätten die beiden, oder aber Baudelaire oder Napoleon, ihre Briefe verschlampt. Es wäre nicht nur bedauerlich für die Angebeteten. Auch die Weltliteratur wäre um einiges ärmer.

So gesehen hat es mancher berühmte Liebesbriefe ganz schön weit gebracht. Doch nicht jeder erreicht sein Ziel. Immer wieder gehen Briefe verloren, bleiben verschollen - oder kommen erst an, wenn es zu spät ist. Mitunter erfreuen sie aber auch jemanden, der gar nicht gemeint war. Oder sie tauchen am Ende doch noch auf, wenn längst niemand mehr mit ihnen rechnet. Eine Auswahl.

Anni und der Banjospieler - Liebesbrief im Instrument

Als Regina für ihren Freund Stefan ein altes Banjo ersteigerte, hatte sie keine Ahnung, wie viel tragische Liebe in dem Instrument steckte. Als ein Restaurateur es zum Reinigen auseinandernahm, kam ein Brief aus dem Jahr 1946 zum Vorschein - zusammengefaltet wie eine Ziehharmonika, eingeklemmt zwischen Holz und Metallring. Er war mit Bleistift geschrieben, voller Wehmut, und hatte 72 Jahre in in dem Banjo gewartet.

"Nochmals Dank für die schönen Musikstunden, die du mir immer geschenkt hast", schreibt darin eine Frau namens Anni an ihren "Liebling", wie sie den Mann nennt. "Ich war in der Zeit, in der du kamst, immer sehr glücklich, und ich weiß auch, da du nicht mehr kommst, dass ich daran zugrunde gehe."

Wie aus dem Brief hervorgeht, war ihr Mann gestorben, der Sohn außer Haus. Umso schmerzlicher der Verlust des Geliebten - offenbar wollte sie sich das Leben nehmen. "Ich habe noch Tabletten, die reichen, um alles Leid zu vergessen", schreibt sie. "Bitte verzeihe mir, ich kann nicht anders."

Walter und Betty - Liebesbrief in der Mauer

Als ein Amerikaner vergangenes Jahr beim Umbau seines Hauses in Massachusetts eine Wand aufbrach, staunte er nicht schlecht: Zwischen den Steinen steckte ein Liebesbrief aus längst vergangenen Zeiten. Er stammt von einem gewissen Walter, geschrieben am 19. April 1944 an eine Frau namens Betty Miller. "Ich habe immer mehr von Dir gehalten als von jedem anderen Mädchen und tue das noch immer", heißt es darin. "Du bist die einzige in meinem Herzen. Ich werde immer nur an dich denken."

Der Mann wandte sich daraufhin an einen Polizisten aus seinem Freundeskreis und bat ihn um Hilfe bei dem Versuch, "Miss Betty" den Brief zukommen zu lassen. Tatsächlich gelang es der Dienststelle Greenfield über einen Facebook-Aufruf, Bettys Familie kurz vor Weihnachten ausfindig zu machen. Doch die alte Dame war inzwischen gestorben. Ihrer Schwester zufolge soll Betty mit ihrem Walter zwar nie zusammengekommen sein. Ihr Leben sei dennoch glücklich verlaufen.