Viele Frauen auf den Philippinen haben einen Traum: Sie möchten Schönheitskönigin werden. Zu Besuch in einer Schule, in der die Kandidatinnen lernen, wie man das Publikum beeindruckt.

Von David Pfeifer

Sich bei Schönheitswettbewerben vor Preisrichtern zu präsentieren, sich vergleichen und bewerten zu lassen, das ist selbstverständlich oberflächlich, aus der Zeit gefallen und albern. Es ist aber auch Nationalsport auf den Philippinen. Deswegen schwitzen an einem Mittwochabend in Manila sechs junge Frauen, während sie im Quadrat durch eine Halle schreiten, in Ausfallschritten auf Plateauschuhen mit Zehn-Zentimeter-Absätzen. Ausfallschritt, in die Knie gehen, Balance halten, Hüfte nach links kicken, nächster Ausfallschritt, Hüfte nach rechts kicken. Die Oberschenkel fangen schon beim Zusehen an zu brennen. "Muscle Memory", erklärt Rodgil Flores, Gründer der Schönheitsköniginnen-Schule "Kagandahang Flores", der diese Übung wie ein strenger Ballettmeister überwacht, "der Körper muss wissen, welche Abläufe er während des Wettbewerbs abrufen kann."