Interview von Johanna Adorján

Paulina Porizkova, 56, ist per Zoom aus Los Angeles zugeschaltet. In Europa ist es schon dunkel, in den Raum, in dem sie sitzt, fällt der Sonnenschein eines frischen Vormittags. Sie ist sehr herzlich und hat eine leuchtende, mitreißende Energie. Wenn sie etwas Lustiges sagt, was sie oft tut, schneidet sie danach eine Grimasse.