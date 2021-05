Immer noch gähnende Leere - Michaela Kollmeier hofft, dass sie bald zurückkehren kann an ihren Arbeitsplatz am Münchner Flughafen.

Anfangs freute sich Michaela Kollmeier noch über die vielen freien Stunden. Doch nach einem Jahr Kurzarbeit vermisst sie nicht nur ihren Job in einem Zeitschriftenladen im Münchner Flughafen, sondern so viel mehr.

Von Benedikt Peters

Wäre heute ein normaler Tag, dann hätte ihr Wecker um halb vier geklingelt. Sie hätte sich Kaffee gemacht, wäre ins Bad gegangen und zum Auto, und dann hätte sie um Punkt fünf den Laden aufgesperrt. Sie hätte Zeitschriften und Reiseführer an müde Menschen verkauft, die dann in die erste Maschine nach Mallorca gestiegen wären. Aber normal ist ja schon sehr lange nichts mehr, und deshalb steht Michaela Kollmeier nicht im Zeitschriftenladen im Terminal 1 im Münchner Flughafen, sondern davor. An der Tür hängt ein Schild: "Geschlossen". Kollmeier schluckt. "Beschissenes Gefühl", sagt sie.

Michaela Kollmeier - Sonnenbrille im roten Haar, Jeans, Turnschuhe - ist eine von 3,3 Millionen. So viele Menschen sind den letzten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge gerade in Kurzarbeit. Sie können nichts oder nur wenig tun, weil ihnen das Coronavirus die Arbeit wegnimmt; weil die Menschen weniger kaufen und die Firmen weniger produzieren, weil die Restaurants geschlossen sind und keine Konzerte stattfinden. Oder weil kaum jemand in ein Flugzeug steigt und daher auch kaum jemand am Flughafen Zeitschriften kauft.

Die meisten Kurzarbeiter reduzieren ein paar Wochen oder Monate lang ihre Arbeitszeit, etwa um 20, 30 oder 50 Prozent. Es gibt aber auch Geschichten wie die von Michaela Kollmeier, der 39 Jahre alten Verkäuferin. Sie musste ihre Arbeitszeit nicht ein wenig herunterfahren, sie arbeitet gar nicht mehr. "Kurzarbeit null", so heißt das im Behördenjargon - weil für die Betroffenen eben null Arbeit übrig bleibt. Kollmeiers letzter ordentlicher Arbeitstag war der 17. März 2020. Abgesehen von ein paar Kurzeinsätzen im Sommer sitzt sie seitdem zu Hause: seit einem Jahr, einem Monat und 21 Tagen.

Keine Arbeit, trotzdem ein Gehalt

Die coronabedingte Kurzarbeit hat Deutschland ein soziales Experiment beschert. Menschen wie Michaela Kollmeier gehen plötzlich nicht mehr ihrem Job nach, sie bekommen aber weiterhin Geld: Abhängig von der Dauer der Kurzarbeit und der Frage, ob man Kinder hat oder nicht, erstattet der Staat 60 bis 87 Prozent des ausgefallenen Lohns. Bei Kollmeier, die keine Kinder hat, sind es dank einer Aufstockung ihres Arbeitgebers 85 Prozent. Keine Arbeit, trotzdem ein Gehalt, von dem man leben kann - das erinnert ein wenig an das bedingungslose Grundeinkommen, das manche seit Jahren fordern. Oder daran, wovon einst der junge Karl Marx träumte: Sei das kapitalistische Arbeitsmodell einmal abgeschafft, dann sei der Mensch frei, schrieb er, "heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren". Michaela Kollmeier sieht das etwas anders als Karl Marx. Sie sagt: "Die Aufgabe fehlt. Einfach eine Beschäftigung."

Kollmeier ist an einem Vormittag im Frühling zum Flughafen in München gekommen. "Ich habe ja Zeit", sagt sie, "ich freue mich über jeden Ausflug." Es ist ungewöhnlich leer in der Ankunftshalle, die Schalter der Autovermietungen sind verwaist, die Läden zu, kaum Passagiere da - nur ein paar Geschäftsleute und ein Teenager-Pärchen, innig vereint im Abschiedskuss. Kollmeier arbeitet für die Flughafenfirma Eurotrade, die viele Geschäfte betreibt, Duty-Free-Shops, Mode- und Presseläden. Mehr als vierzig sind es insgesamt, jetzt haben gerade einmal vier auf, mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Für Kollmeier gibt es nichts mehr zu tun.

Die ersten sechs, sieben Wochen zu Hause seien ja noch gut gewesen, sagt sie. Da lag sie in der Sonne in ihrem kleinen Garten in Landshut, ein Buch in der Hand. "Das Wetter war megageil, das war wie Urlaub." Als es Herbst wurde, fing sie an zu backen, zu kochen, und sie putzte viel. Aber irgendwann war alles geputzt, und sie backte mehr Brot, als sie und ihr Freund essen konnten. Sie topfte Pflanzen um und fing wieder mit dem Zeichnen an, wie damals in der Jugend. Da sie selbst keine Kinder hat, kümmerte sie sich um die ihrer Schwester, das macht sie noch immer, meist montags und mittwochs. Sie dachte auch an ehrenamtliche Arbeit, aber um die Senioren kümmerte sich schon die katholische Landjugend, und beim Tierschutzverein war wenig los. Nach ein paar Monaten war ihr einfach nur noch langweilig. Michaela Kollmeier schaut jetzt wieder Fernsehen, obwohl sie das Programm eigentlich ziemlich schlecht findet.

32 Milliarden Euro für die Kurzarbeit

Die Kurzarbeit gilt in Deutschland als große Erfolgsgeschichte, und das ist sie ja auch: In mehreren Wirtschaftskrisen verhinderte sie, dass Hunderttausende Menschen ihre Jobs verloren, zuletzt in der Finanzkrise von 2008 an. Das Gleiche passiert jetzt wieder, in der Pandemie. Der Staat lässt sich das viel Geld kosten, sehr viel Geld: Seit März 2020 hat die Bundesregierung nach eigenen Angaben mehr als 32 Milliarden Euro für die Kurzarbeit ausgegeben. Michaela Kollmeier weiß das, und sie ist auch dankbar dafür, dass sie durch die Lohnerstattungen noch ganz gut über die Runden kommt, auch wenn ihr die Zuschläge für die Früh- und Spätschichten fehlen. Aber Geld ist eben nicht alles; es hilft ihr nicht bei der von Woche zu Woche größer werdenden Frage, wie sie ihre Tage noch rumkriegen soll. "Sicher", sagt sie, "ich könnte mehr tun, wenn nicht Corona wäre." Verreisen, wieder Turnstunden geben wie früher, mehr Leute treffen. Am Ende aber wäre da noch immer diese Leere. Ihr würde etwas fehlen.

Menschen, die sich täglich in die Fabrik oder ins Home-Office schleppen, träumen ja manchmal davon, wie schön es wäre, nicht mehr arbeiten zu müssen. Unzählige Musiker nähren diese Fluchtfantasie, gerade zum Beispiel der Klavier spielende Rapper Danger Dan (Antilopen Gang) auf seinem grandiosen Soloalbum "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt". "Lauf davon", singt er in Lied eins; es handelt davon, wie er den Job in einer hippen Agentur noch vor dem ersten Tag hinschmeißt, durch die Welt zieht und glücklich wird. Die jüngeren Bildungsbürger in Haidhausen und Neukölln, die ihre teuren Mietwohnungen natürlich meist mit Arbeit finanzieren, hören das rauf und runter. Aber ganz so einfach ist es eben nicht mit dem Weglaufen, selbst dann, wenn Reisen wieder möglich sind und man das Geld dazu hat. Der Ökonom John Maynard Keynes ahnte das schon ziemlich früh. Die Menschen würden künftig weniger arbeiten, vermutete er 1930. Er hatte dabei zwar nicht die Kurzarbeit im Sinn, sondern den technischen Fortschritt, der die Arbeit nach und nach überflüssig machen würde. Vom Ergebnis gesehen lässt sich das, was Keynes schrieb, aber durchaus auf die Lage von Menschen wie Michaela Kollmeier übertragen. Weniger Arbeit führe demnach nicht automatisch zu paradiesischen Zuständen, schrieb der Ökonom, sondern dazu, dass der Mensch mit seinem "wahren Problem" konfrontiert sei: sich zu überlegen, was er mit der ganzen freien Zeit anfangen soll.

Warum das ein Problem ist? Fragt man den Berliner Arbeitspsychologen Felix Klapprott, dann sagt er ein Wort: "Selbstwirksamkeit". Unter Selbstwirksamkeit verstehen Psychologen das Vertrauen eines Menschen darauf, Herausforderungen zu meistern, schwierige Dinge zu schaffen, die Welt ein wenig unter Kontrolle zu haben. "Menschen brauchen dieses Gefühl", sagt Klapprott, "wenn nicht, dann schadet das der psychischen Gesundheit." Es gebe zwar grundsätzlich viele Möglichkeiten, sich selbstwirksam zu fühlen: Sport treiben, Sprachkurse für Geflüchtete geben, die kranken Eltern pflegen, Kinder betreuen. Das Problem aber, sagt Klapprott, sei Folgendes: "Viele Menschen in Deutschland holen sich ihr Selbstwirksamkeitsgefühl aus der Erwerbsarbeit. Sie haben das so gelernt, das ist die Leistung, für die sie die meiste Anerkennung bekommen." Klapprott hält das für ein gesellschaftliches Versäumnis, schließlich hörten fast alle Menschen irgendwann einmal auf zu arbeiten: "Dann sind sie dringend auf andere Quellen der Selbstwirksamkeit angewiesen."

Manchmal wird sie nachts um drei wach

Selbstwirksamkeit durch Arbeit, auch Michaela Kollmeier hat das so gelernt: in der Schule, in der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, damals noch im Modekaufhaus, und jetzt eben am Flughafen. Seit 18 Jahren arbeitet sie in den Läden in den Terminals, in Wechselschicht, weil die Menschen nun einmal Tag und Nacht fliegen; und wenn sie fliegen, dann sollen sie vorher auch etwas kaufen. Frühdienst von fünf Uhr an, weil die erste Maschine um sechs nach Mallorca ging. Spätdienst bis 23 Uhr, dann ging noch ein Flieger nach Dubai und zwei nach Moskau. "Man gewöhnt sich daran", sagt Kollmeier, "das geht nicht mehr weg." Manchmal, erzählt sie, wird sie jetzt nachts um drei wach. Dann denkt sie daran, wie sie aufstehen und zum Frühdienst gehen würde, in normalen Zeiten.

Kollmeier steht jetzt draußen unter dem Glasdach zwischen Terminal 1 und Terminal 2, wo vormittags die Sonne hin scheint. Sie weiß das, sie kennt hier ja jeden Fleck. Wenn jemand vorbeikommt, der noch Arbeit hat, vom Zoll, von der Sicherheitskontrolle, dann hebt sie die Hand. Es geht ihr auch darum, Teil von etwas Größerem zu sein, und der Flughafen mit seinen 38 000 Mitarbeitern ist etwas Größeres.

Für Kollmeier ist er ein Tor zur Welt, auch wenn sie nicht ins Flugzeug steigt, sondern nach der Schicht wieder zurück nach Landshut fährt. Wer schon alles bei ihr gewesen ist im Presseladen: Seal, der Sänger, da war sie noch neu. "Da hätte ich fast den Mund nicht aufgekriegt." Thomas Gottschalk, dem ist sie hinterhergelaufen, trotz gebrochenem Zeh, und hat ihn nach einem Autogramm gefragt. Uli Hoeneß war auch da und überhaupt die ganze Mannschaft vom FC Bayern, auf dem Weg zum Auswärtsspiel in der Champions League. Bully Herbig, der die Brigitte gesucht hat. Peter Maffay, der hat eine Traktorzeitung gekauft.

Sie hätte gerne eine Weiterbildung gemacht

Die Verkäuferin Michaela Kollmeier hätte gerne eine Weiterbildung gemacht, jetzt, wo sie schon zu Hause sitzt, zur Personalreferentin. Wäre sie arbeitslos, dann hätte die Arbeitsagentur die Kosten von 30000 Euro wahrscheinlich übernommen. Da sie aber in Kurzarbeit ist, hätte Kollmeier die Hälfte selbst aufbringen müssen - was sie nicht kann, sagt sie. Sie will ihre Ersparnisse nicht angreifen, solange sie nicht ihren vollen Lohn bekommt und sich um ihren Job sorgen muss. Kollmeier versteht nicht, warum die Arbeitsagentur nicht die komplette Weiterbildung für Kurzarbeiter zahlt - es heiße doch immer, dass Deutschland mehr Fachkräfte brauche.

Sie steht noch immer in der Sonne zwischen den beiden Terminals, und ja, sie hat noch Zeit. Kann sie das nicht auch genießen, einfach mal Zeit zu haben? Kollmeier überlegt. Es sei schon auch ganz nett, mal eine Stunde lang Kaffee zu trinken und die Tasse nicht schnell runterzukippen, sagt sie dann. Und so eine Schicht im Zeitschriftenladen sei schon auch anstrengend. Das lange Stehen, das Herumlaufen, die Regale einräumen, das Mindesthaltbarkeitsdatum der Snacks kontrollieren, die Kasse machen. "Aber am Ende", sagt Kollmeier, "ist da immer das Gefühl: Ich hab' was geschafft. Das hab' ich zu Hause nicht." Bräuchten die Psychologen noch eine umgangssprachliche Definition von Selbstwirksamkeit, das wäre sie.

Und schließlich, sagt Kollmeier, gehöre zur Arbeit ja auch die Belohnung: Einmal im Jahr der große Urlaub. Für den macht sie sogar noch einen Nebenjob im (gerade natürlich auch geschlossenen) Biergarten, damit sie dann nicht aufs Geld achten muss. Kreuzfahrt über den Atlantik, Bangkok, Khao Lak. Sie lacht, wenn sie von den Reisen mit ihrem Freund erzählt. Das ist das Leben für sie. Doch das ist jetzt alles so weit weg.

Sie sei ja eigentlich ein optimistischer Mensch, sagt Kollmeier, aber neulich, da hatte sie einen Durchhänger, da ging es ihr richtig schlecht. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin hatten sich mal wieder getroffen. Kollmeier hatte auf eine Perspektive gehofft, auf eine Ankündigung, dass alles bald wieder besser werde. Aber da kam nichts. Sie fühlte sich einfach nur noch vergessen. Bis ihre Schwester sagte: "Komm, das wird schon wieder."

Als sie fertig erzählt hat, läuft sie zum Mitarbeiter-Parkplatz. Sie sei ja froh, dass sie dort noch parken dürfe, sagt sie. Immerhin auf dem Parkplatz gehört sie noch dazu. Sie hoffe jetzt auf die Impfungen, sagt sie, und darauf, dass die Leute dann auch wieder verreisen. Dann fährt sie zurück nach Landshut, wo sie versuchen wird, ihre Tage rumzukriegen - bis es endlich wieder Arbeit gibt.