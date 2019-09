Es ist ganz leicht: Zwei Mal nach rechts wischen, einmal mit dem Daumen tippen - schon liegt mir die Welt zu Füßen. Katharina ist wandern in Neuseeland, Sophie macht Yoga auf Bali, Stella hilft in einem ugandischen Kinderkrankenhaus. Ich begleite meine Freunde um den Globus. Auf Instagram lassen sie mich an ihren Erlebnissen teilhaben. Nur: Selbst gesehen habe ich all diese Länder noch nie. Mit 25 Jahren habe ich Europa kein einziges Mal verlassen. Bis vor Kurzem war mir das egal. Doch neuerdings quält mich der Gedanke: Ist es jetzt zu spät? Nimmt mir mein schlechtes Gewissen in Zeiten von "Fridays for Future" und Flugscham die Möglichkeit, die Welt zu entdecken, die ich bisher nur von Instagram kenne?

SZPlus