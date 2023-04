Mein Mann versteht nicht, was Mental Load ist!

Zuhause vieles machen und dann auch noch an alles denken: für eine Person zu viel.

Sie macht alle Termine in der Familie aus, schreibt Listen und erinnert alle an alles. Er versteht nicht, worin die Belastung liegt, weil er doch so viel im Haushalt macht. Das Familientrio weiß Rat.