Von Gerhard Matzig

Das Leben in unseren Städten fühlt sich zum ersten Mal in diesem Jahr richtig herbstlich an. Der bleigraue, bisweilen mausgraue, mitunter grafitgraue Himmel hängt oft schon so tief, als habe man ihn an den Kirchturmspitzen festgebunden. Als würde er nachts frieren und sich gern morgens zu uns ins Bett kuscheln. Was fällt einem dazu ein? Nein, erst mal noch nicht Karl Lauterbach und die drohende innenräumliche Inzidenz-Apokalypse. Eher schon Heimito von Doderers "Strudlhofstiege": "Herbstlich atmet aus den alten Stufen / was vor Zeiten über sie gegangen."