Von Alexander Menden

Am Freitagmorgen war auf dem Twitter-Feed von Ulrike Guérot, bis dato Leiterin der Professur für Europapolitik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, lapidar zu lesen: "Die @unibonn hat mir wegen Plagiat in einem nichtwissenschaftl. Buch von 2016 zum 31.3. gekündigt. Ich werde dagegen juristisch vorgehen und stehe deswegen nicht für Anfragen zur Verfügung. Ich wäre die erste Person, der in D wegen 'Plagiat' gekündigt würde: es wird spannend". Abgerundet war die Nachricht durch ein Zwinker-Smiley.