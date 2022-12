Von Joshua Beer

Der Weg vom Helden zum Verräter ist manchmal kurz. Wie kurz, das zeigt der merkwürdige Fall Bowe Bergdahl. 2014 wurde der als letzter US-Soldat aus der Taliban-Gefangenschaft befreit, die ganze Nation "teilte die Freude", so Präsident Barack Obama. Dann kam heraus: Bergdahl war im Moment seiner Gefangennahme 2009 AWOL - absent without leave. Anders gesagt: Er war desertiert, als Grund nannte er später "Führungsversagen" seiner Vorgesetzten. Da schlug die Freude der Nation um in Hass, am schärfsten bei den Rechten. Ihnen galt er - in den Worten Donald Trumps - als "dreckiger, mieser Verräter".