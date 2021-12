Die drei Schwestern; Maïwenn als Norah, Isabelle Adjani als Zorah und Rachida Brakni als Djamila in "Schwestern - Eine Familiengeschichte".

Eine sagenhafte Doku über die Rettung der zwölf Jungs, die vor drei Jahren in einer Höhle in Thailand eingeschlossen waren, der erste deutsche Spielfilm von Amazon und ein Film über das leere Venedig. Die Filmstarts der Woche in Kurzkritiken.

Die Königin des Nordens

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Eine Monarchin zwischen Machiavellismus und Mutterinstinkt. Trine Dyrholm spielt die dänische Königin Margrete I., die Skandinavien Ende des 14. Jahrhunderts nach jahrzehntelangen Kriegen vereinigte. Am Vorabend der diplomatisch motivierten Verlobung ihres Adoptivsohnes mit einer englischen Prinzessin behauptet ein Fremder, er sei ihr verstorbener Sohn Oluf und somit Thronerbe. Filmemacherin Charlotte Sieling stellt mit der Fiktionalisierung des Rätsels um den "Falschen Oluf" nicht nur Margrete, sondern auch den europäischen Frieden auf die Probe und seziert die politischen Machtspiele irgendwo zwischen historischem Mystery-Krimi und "Game of Thrones". Sofia Glasl

Moleküle der Erinnerung

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Venedig konnte sehr leer sein. In den Sechzigern und Siebzigern, vor den großen Touristenströmen. Und nun wieder, im Lockdown, der die Fremden von der Stadt fernhielt. Auch der Filmemacher Andrea Segre, der ein Projekt über Tourismus und Hochwasser plante, die Plagen der Stadt, sieht sich eingeschränkt. Dafür stößt er auf die alten Super-8-Aufnahmen des Vaters Ulderico, deren gedämpfte Farben dem Gesicht der Stadt eine surreale Blässe geben. Der Vater war Chemiker, forschte und philosophierte über die Gesetze in den Bewegungen der Moleküle und in den Geschicken der Menschen. Sein Lieblingsautor war Albert Camus, er hatte den "Fremden" mindestens ein Dutzend Mal gelesen. Fritz Göttler

One Night Off

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Fast versaut ein junger Vater (Emilio Sakraya) den Generaltest für seine Elternzeit, indem er mit dem Baby und seinem bekifften Kumpel in einen Musikclub geht - aber nachdem er "Eier" bewiesen hat, unter anderem im Faustkampf mit einem Obdachlosen in einem Müllcontainer, übernimmt er doch Verantwortung. Die erste deutsche Amazon-Spielfilmproduktion von Martin Schreier ist, wenn man nett sein wollte, belangloser Trash. (Auf Amazon Prime Video.) Philipp Bovermann

The Rescue - Das Höhlenunglück in Thailand

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Wie genau gelang es wirklich, zwölf eingeschlossene Jungs und ihren Trainer aus der Tham-Luang-Höhle in Thailand zu befreien? Ein neuer Dokumentarfilm enthüllt die Geheimnisse der Rettungsaktion, die 2018 die Welt in Atem hielt. Elizabeth Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin haben Zugriff auf bisher unbekanntes Videomaterial des thailändischen Militärs bekommen, und die weltbesten Höhlentaucher, denen die Rettung schließlich gelang, stellen ihre Aktionen im Wassertank der Pinewood Studios nach. Immer wieder gab es Momente, in denen die Schwierigkeiten unüberwindlich erschienen, und Unerschrockene, die trotzdem weitergemacht haben. Ein sagenhafter Triumph der menschlichen Beharrlichkeit und des dokumentarischen Erzählens zugleich. (Auf Disney+.) Tobias Kniebe

Schwestern - Eine Familiengeschichte

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Der Algerien-Konflikt, ein vor 30 Jahren entführter Bruder und das Familientrauma als Theaterstück: Die Vergangenheit lastet schwer auf drei französisch-algerischen Schwestern und holt sie endgültig ein, als ihr Vater im Sterben liegt. Die stärksten Momente findet man in Yamina Benguiguis düster-melancholischem Familiendrama, wenn es um die komplexe Beziehung und Interaktion der Schwestern untereinander geht. Auch die tolle Besetzung (Isabelle Adjani und Hafsia Herzi) tröstet nicht darüber hinweg, dass sich Handlungsstränge verlaufen und Zeitebenen unklar und prätentiös verschachtelt bleiben. Anna Steinbauer