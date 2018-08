22. August 2018, 18:54 Uhr SZ-Serie: Die Stunde der Dichter, Teil 7 Das Phantom

Als Ret Marut mischte Otto Feige in der Münchner Revolution mit, als B. Traven wurde er zum geheimnisvollen Erfolgsautor

Von Wolfgang Görl

Im Sommer 1924 geht im mexikanischen Ölhafen Tampico ein Mann von Bord, der sich Traven Torsvan nennt. Etwa drei Monate zuvor hatte er auf einem norwegischen Dampfer, der von London aus Richtung Lissabon fuhr, als Kohlentrimmer angeheuert. Danach verliert sich seine Spur, bis er in Mexiko auftaucht. In der Nähe von Columbus, 50 Kilometer nördlich von Tampico, mietet er ein Haus. Fortan lebt er mit wechselnden Namen an wechselnden Orten, er übt mal diesen und mal jenen Beruf aus. Vor allem aber schreibt er, ja, er schreibt wie ein Besessener. Im Sommer 1925 erscheint im Vorwärts, dem Zentralorgan der SPD, der Roman "Die Baumwollpflücker", dessen Autor sich B. Traven nennt. Er ist niemand anderes als der ominöse Traven Torsvan. In rascher Folge erscheinen Kurzgeschichten, ein ethnografischer Reisebericht und elf sozialkritische Abenteuerromane, darunter "Das Totenschiff", 1959 verfilmt mit Mario Adorf und Horst Buchholz, und "Der Schatz der Sierra Madre", den der Hollywood-Regisseur John Huston mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle 1948 auf die Kinoleinwand brachte. Travens Bücher, in denen es immer auch um das Schicksal der Ausgebeuteten und Entrechteten geht, werden in mehr als 24 Sprachen übersetzt und erreichen weltweit eine Auflage von 30 Millionen Exemplaren.

B. Traven ist eine der rätselhaftesten Gestalten der deutschen Literaturgeschichte. Er war, wie der Literaturwissenschaftler Jan-Christoph Hauschild in seinem Buch "B. Traven - Die unbekannten Jahre" schreibt, der "unumstrittene Meister der Mystifizierung", ein Mann, der sich immer neue Identitäten, Namen und Lebensläufe zulegte, falsche Spuren setzte und echte Spuren verwischte. "Mein Lebenslauf", hat er einmal geschrieben, "ist meine Privatangelegenheit, die ich für mich behalten möchte." Mit Deckadressen und Postschließfächern hielt er sich Besucher vom Leib, und wenn doch mal, weil Geschäftliches zu erledigen war, eine persönliche Begegnung unvermeidlich zu sein schien, schlüpfte er in die Rolle seines "Bevollmächtigten" Hal Croves. Als John Huston den Sierra-Madre-Film drehte, tauchte Hal Croves sogar am Set auf, was einigen Filmleuten dann doch spanisch vorkam. Überhaupt schossen die Spekulationen ins Kraut: Der Stern-Reporter Gerd Heidemann, der sich später mit gefälschten Hitler-Tagebüchern übertölpeln ließ, identifizierte Traven als unehelichen Sohn Kaiser Wilhelms - eine schöne steile These, nur leider falsch. Einen besseren Riecher hatten die Schriftsteller Oskar Maria Graf, Erich Mühsam und Egon Erwin Kisch, die schon in den Zwanziger- und Dreißigerjahren vermuteten, B. Traven sei identisch mit Ret Marut, dem Herausgeber der anarchistischen Zeitschrift Der Ziegelbrenner. Was soll man sagen? Sie hatten recht.

Graf und Mühsam, die beide, wenn auch mit unterschiedlichem Einsatz, die Revolution vom 7. November 1918 unterstützten, kannten natürlich das revolutionäre Personal, das von München aus ein besseres Bayern, ja vielleicht sogar eine bessere Welt schaffen wollte. Und zu diesen Leuten gehörte auch Ret Marut, ein nicht sonderlich auffälliger Mann um die 35 Jahre, der selbstverständlich in Schwabing wohnte.

Ende 1915 war Marut in München aufgetaucht. Am 13. November meldete er sich als Mieter einer Wohnung in der Herzogstraße 83 an. Wenige Wochen später zog er in eine Dreizimmerwohnung in der Clemensstraße. Wer aber war dieser Mensch? Was hat er bis dahin gemacht? Es versteht sich fast von selbst, dass er nicht wirklich Ret Marut hieß, dies war ein Künstlername. Wer sich hinter dem Pseudonym verbarg, lag lange im Dunkeln, und noch immer gibt es Traven-Jünger, die nicht an die mittlerweile weitgehend anerkannte Lösung des Rätsels glauben. Nach allen Beweismitteln, die inzwischen vorliegen, darf man sagen: B. Traven alias Ret Marut hieß ursprünglich Otto Feige, geboren am 23. Februar 1882 im preußischen Schwiebus, das heute Swiebodzin heißt und in Polen liegt. Das hatte der britische BBC-Journalist Will Wyatt, der 1977 an einer Fernseh-Dokumentation arbeitete, herausgefunden; Hauschild hat diese Recherchen in seinem Buch überzeugend bestätigt und weitergetrieben, so dass B. Traven, "der Virtuose des Verschwindens" (Hauschild), als Sohn einer Fabrikarbeiterin und eines Töpfers aus der Provinz enttarnt ist.

Es sind ärmliche Verhältnisse, in denen er aufwächst, das Kind leidet unter der mangelnden Liebe seiner Eltern. Als Vierzehnjähriger beginnt Otto Feige eine Ausbildung zum Maschinenschlosser, er arbeitet in verschiedenen Städten und verschiedenen Betrieben und engagiert sich im Deutschen Metallarbeiterverband. Dort avanciert er zum Gewerkschaftssekretär, unter anderem organisiert er Kultur- und Bildungsprogramme für das Proletariat. Dann bricht er abermals alle Brücken ab und taucht als Schauspieler unter dem sonderbaren Namen Ret Marut wieder auf. Hauschild schreibt: "Die Person Otto Feige war ausgelöscht, wie tot; sie feierte ihre Auferstehung in einem Schauspieler namens Ret Marut, der angab, am 25. Februar 1882 in San Francisco geboren worden zu sein." Marut tourt und tingelt durch die Lande, spielt mal hier und mal dort, gelegentlich führt er auch Regie. Daneben lebt er in wilder Ehe mit der Theaterkollegin Elfriede Zielke, das Paar bekommt eine Tochter. Nach vier Jahren trennen sich die beiden. Auch die Bühnenkarriere verläuft mies. Nebenher schreibt er Schnurren, Romane, Aufsätze und andere Texte; manches wird gedruckt, doch auch damit kommt er nicht groß heraus.

Von Düsseldorf, wo er am Schauspielhaus engagiert war, zieht er im Spätherbst 1915 mit seiner neuen Geliebten Irene Mermet nach München. Im Juli 1917 trägt er sich in die städtische Gewerbeliste als Inhaber eines Zeitschriften- und Bücherverlags ein, wenig später erscheint das erste Heft seiner Zeitschrift Der Ziegelbrenner. In einem Brief schreibt er: "Bei der Gründung meiner kleinen Zeitschrift habe ich mir kein fest umgrenztes Ziel gesteckt, es sei denn, dass man als Ziel bezeichnet, aufklärend zu wirken und allen Verhetzungen der Völker entgegen zu arbeiten."

Mitten im Krieg tritt er für Völkerverständigung ein, und er polemisiert generell gegen das politische und wirtschaftliche System und seine Eliten. In einem Grundsatzartikel im ersten Heft fordert er: "Nach dem Kriege darf es sich nicht um einen Wieder-Aufbau des Vergangenen handeln; denn das Vergangene brachte ja eben das unsägliche Leid über die Menschheit. Es muss sich um einen völligen Neu-Aufbau handeln, um völligen Neu-Aufbau unseres Denkens und unserer Denkweise." Mit erlesenen Formulierungen und fein gedrechselten Argumenten hält sich Marut nicht lange auf. Gern ergeht er sich in wüste Beschimpfungen und Beleidigungen, das Arsenal seiner Kraftausdrücke ist beeindruckend. Opfer seiner Invektiven sind meist Politiker, Militärs, Industrielle, Geistliche oder Zeitungsschreiber. Hier ein - harmloseres - Beispiel: "Der größte Lügner ist der Journalist, der größere Schurke aber ist der Pfaffe." Unfug haben Journalisten in diesen Kriegszeiten tatsächlich geschrieben - als freiwillige Propagandisten des Militärs und der Kriegspolitiker.

Nach der Novemberrevolution propagiert er einerseits die "Diktatur des Proletariats", andererseits aber gibt er sich im Ziegelbrenner wieder dezidiert anarchistisch: "Die Unterordnung des Einzel-Menschen (des Individuums) unter die Gesamtheit darf niemals das Ziel der Menschheit werden. Nicht der Staat ist das Wichtigste, sondern der Einzel-Mensch ist das Wichtigste." Und er fordert den "Bruch mit dem herrschenden Konsummodell", die Rückkehr zu einer vorindustriellen Agrar- und Handwerkergesellschaft.

Am 30. März 1919, rund sechs Wochen nach der Ermordung Kurt Eisners, wird Marut in eine Kommission berufen, welche die Sozialisierung der Presse einleiten soll. Dies geschieht noch unter der Ägide des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann. Gut eine Woche später proklamiert der Revolutionäre Zentralrat die Bairische Räterepublik, Vorsitzender wird als Nachfolger des Sozialdemokraten Ernst Niekisch der Schriftsteller Ernst Toller (USPD). Der Zentralrat ernennt Marut zum Leiter des Presseamts, was ihn quasi zum Chefzensor für alle bürgerlichen Tageszeitungen in Bayern macht. In einer Denkschrift fordert er: "Die Presse ist überreif für die Sozialisierung (...), sie muss befreit werden vom Unternehmer, der Profite machen will."

Seine Pläne zu verwirklichen aber hat er nicht die Zeit. Regierungstruppen und Freikorps marschieren in München ein und massakrieren jeden, den sie für einen Roten halten. Marut, so berichtet er selbst, wird verhaftet und soll vor ein Feldgericht gestellt werden - für einen wie ihn der sichere Tod. Mit Duldung zweier Soldaten sei ihm jedoch die Flucht gelungen. Ob die Geschichte stimmt, weiß man nicht.

Die folgenden Jahre lebt Ret Marut im Untergrund, er wechselt zigmal den Wohnsitz, benutzt Deckadressen und legt falsche Fährten. Den Ziegelbrenner gibt er noch immer heraus, er schimpft auf "dieses Volk von Lügnern, von Bestien, von Geldgierigen" und empfiehlt: "Mensch, sei ewiger Revolutionär und Du hast gelebt." Im August 1923 taucht er in London auf, wo er rund vier Monate später wegen unterlassener Anmeldung in ein Abschiebegefängnis gesteckt wird. Er behauptet, US- Staatsbürger zu sein, später gibt er zu Protokoll, Otto Feige zu heißen und aus Schwiebus zu stammen. Im Februar 1924 kommt er mit der Auflage frei, England schnellstmöglich zu verlassen. Er verdingt sich auf dem norwegischen Dampfer Hegre, der aber nicht über den großen Teich schipperte. Wie Marut nach Mexiko gelangte, ist Gegenstand diverser Spekulationen.

In seiner neuen Heimat lebt er im Halbschatten, er inszeniert sich sozusagen als Mysterium. "Ich fühle mich als Arbeiter innerhalb der Menschheit, namenlos und ruhmlos wie jeder Arbeiter." Ret Marut alias Traven Torsvan alias Hal Croves stirbt am 26. März 1969. Getreu seinem Testament wird seine Asche von einem Flugzeug aus über dem Rio Jataté im Bundesstaats Chiapas ausgestreut.