In der Berliner Staatsbibliothek haben Unbekannte propalästinensische Slogans abgespielt. Zu den Konsequenzen.

Von Lothar Müller

Am 8. November hat die Staatsbibliothek zu Berlin ein "Statement zu antiisraelischer Propaganda im Lesesaal Unter den Linden" veröffentlicht. Die Aktion, auf die es sich bezieht, hat bereits am Nachmittag des 3. November stattgefunden. Eine Gruppe, die sich nach Informationen des Tagesspiegel "Global South United" nennt, hatte im Lesesaal mehrere Bluetooth-Lautsprecher hinter Büchern versteckt und den Raum mit einer Soundinstallation beschallt, aus der die Parolen "Free Palestine" und "Stop the Genocide" hervorstachen.