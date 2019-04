28. April 2019, 08:49 Uhr Bahnfahren mit Sibylle Berg "Wie geht Glück?"

Die Dramatikerin und Schriftstellerin Sibylle Berg hat 25 Theaterstücke geschrieben, 14 Romane und wurde in 34 Sprachen übersetzt. Sie lebt in Zürich.

Sibylle Berg redet nicht gern um etwas herum, sie mag es drastisch. Unterwegs im ICE mit der Göttin des Gemetzels, die mit "GRM" einen monströsen, dystopischen Gesellschaftsroman geschrieben hat.

Von Juliane Liebert

Sibylle Berg möchte im Zug interviewt werden, auf dem Weg von Berlin nach Hamburg. Eigentlich würde sie am liebsten gar nicht interviewt werden. Die Frau vom Verlag hatte gesagt: "Das Management leitet mir später noch die Sitzplätze weiter. Vielleicht reservieren Sie dann fix einen Platz ganz in der Nähe?" Nun ist "ganz in der Nähe" fast ein bisschen weit für ein Interview. "Wie ich einmal ganz in der Nähe von Sibylle Berg nach Hamburg fuhr" klingt eher nach Stalking als ...