Serhij Zhadan ist 1974 geboren und im Donbass aufgewachsen. Seine Gedichte und Romane erscheinen in deutscher Übersetzung bei Suhrkamp. Am Sonntag, dem 23. Oktober 2022 nimmt er in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen.

(Foto: Regina Schmeken)