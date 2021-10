Von Cathrin Kahlweit

Ob man will oder nicht, man kann das neue Buch von Elias Hirschl nur als Parabel auf Sebastian Kurz und seine "Neue Volkspartei" lesen. Message-Control, Dauerinszenierung, Slim-Fit-Ästhetik, geschliffene Rhetorik, ausgestellte Jugendlichkeit, eingeübte Lässigkeit, redundante Phrasen, Kälte und Kalkül - alles sattsam bekannt. Das fiktive und doch irritierend reale Wien und die perfektionierte Polit-Maschinerie, in welcher der 27-jährige Autor, Musiker und Poetry-Slammer seinen so namenlosen wie überforderten Antihelden herumstolpern lässt, erinnern in ihrer - teils ins Absurde überhöhten - Zuspitzung frappierend an das minutiös durchgeplante und durchgestylte System, das den österreichischen Kanzler groß gemacht hat.