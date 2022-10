Von Cathrin Kahlweit

Die wenigsten Politikerbiografien werden herausgegeben, weil sich die Verleger einen Bestseller erwarten; viele gehören in die Rubrik: Kauft eh kein Mensch, aber macht was her. "Reden wir über Politik", die vor zwei Wochen erschienene Biografie des österreichischen Ex-Kanzlers Sebastian Kurz, passt wiederum in das Fach: Braucht kein Mensch, macht aber eine Welle.