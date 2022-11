Verschenkte "Sault"-Alben:Dankesgabe an Gott

Von Joachim Hentschel

Exklusiv ist heute gar nichts mehr, zumindest nichts von dem, was alles so öffentlich im Internet herumsteht. Dabei lieben wir natürlich den Geschmack des Nicht-Allverfügbaren, die Aura des Erlesenen, Limitierten, besser gesagt: Wir lieben sie heute fast noch mehr als in weniger vernetzten Zeiten. Wer vor einigen Tagen also von irgendwoher den Link zur neuen Musik der britischen Band Sault bekam, vielleicht sogar mit geheimnistuerischen Hinweise, empfand das Gefühl noch einmal. Spürte kurz den alten, subkutanen Schauder, als die MP3-Dateien auf die Festplatte zischelten. Wie früher. Obwohl ja klar war, dass Tausende im selben Moment dasselbe erlebten.