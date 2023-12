Von Reinhard J. Brembeck

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, geboren 1967 in Zell am See, ist ein international gefragter Tenor. Seit dem Jahr 2020 und Corona, das zu einem Shutdown in der Kulturszene führte, wurde Sperrhacke dann zu einem Vorkämpfer für die Kunstfreiheit und die Rechte der Künstler, die damals überall auf der Welt von der Politik vernachlässigt wurden. Was für viele den finanziellen Ruin bedeutete.