Der Berliner Galerist Michael Schultz, 67, ist nicht nur als Kunsthändler bekannt, sondern auch als Kumpel von Persönlichkeiten wie Gerhard Schröder oder Wolfgang Joop. Zuletzt füllten Fotos von ihm und seinen berühmten Freunden wieder die Klatschspalten von B.Z. und Bild, doch der Anlass war kein Geburtstag, keine Preisverleihung, sondern Schultz' Festnahme. Laut Berliner Polizei soll er "im Zusammenhang mit dem Kauf hochwertiger Kunstwerke mehrere Personen betrogen und dabei einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht" haben.

Viel weiß man über die einzelnen Fälle bisher nicht. Doch die Geschichte des Gemäldes "Abstraktes Bild (705-2)" (1989) von Gerhard Richter, dessen Fälschung Schultz in Umlauf brachte, dürfte alle in den Schatten stellen. Schultz, dessen Galerie seit längerem in den roten Zahlen steckt, soll sich bei einem Sammler Geld geliehen haben. Da er den Kredit nicht zurückzahlen konnte, gab er dem Sammler stattdessen das Richter-Gemälde. Der Sammler lieferte es bei Christie's in New York ein, wo es im vergangenen Mai versteigert werden sollte. Er konnte mit 800 000 Euro bis einer Million Euro dafür rechnen.

Detailansicht öffnen Das Original: Gerhard Richters "Abstraktes Bild (705-2)" von 1989. (Foto: Gerhard Richter 2019 (0245))

Zuvor aber bat das Auktionshaus den Leiter des Gerhard-Richter-Archivs der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Dietmar Elger, um Auskünfte und schickte ihm ein Foto des Werks. Elger, der das Originalbild zuletzt 2015 bei einer Ausstellung in Schultz' Galerie gesehen und auch fotografiert hatte, erkannte bald, dass es sich bei der New Yorker Version um eine Fälschung handelte. Er staunte: "Ich konnte kaum glauben, dass jemand sich hinsetzt und so ein abstraktes Bild fälscht, das ja im Bildaufbau und in der Struktur sehr komplex ist."

Pinsel statt Rakel

Immer mal wieder, so Elger, seien ihm Bilder untergekommen, die mit "Richter" gezeichnet und in seinem Stil gemalt worden waren, aber "dass jemand versucht, ein vorhandenes abstraktes Bild abzumalen", das habe es noch nie gegeben. Rätselhaft ist auch, warum der Fälscher die groben Strukturen des Originals übernommen, viele Details aber ganz anders gestaltet hat, etwa in der rechten oberen Ecke.

Für den Kunsthistoriker Hubertus Butin, der an einem Buch über Kunstfälschungen schreibt, ist der Fall besonders bemerkenswert, weil Richter die Farbe bei seinen abstrakten Gemälden nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern mit der Rakel über die Leinwand gezogen hat. Die Struktur der Farbschlieren lässt sich dabei nicht genau vorhersehen. Deshalb galt es "bisher als unmöglich, ein abstraktes, mit der Rakel hergestelltes Bild nach einem bestehenden Vorbild nachzuahmen", so Butin. Statt die Rakel zu benützen hat der Fälscher den Rakel-Effekt mit dem Pinsel imitiert - und das, so Elger, recht überzeugend.

Wer der Fälscher ist, weiß übrigens auch Elger nicht, er mutmaßt aber, dass er in China sitzen könnte, wo Schultz eine Niederlassung hat. Vom Originalgemälde fehlt jede Spur.