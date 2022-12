Reichsbürger in Tweed:Verblasster Mythos: der Adel

Von Willi Winkler

Als vergangene Woche der frühere NPD-Anwalt Horst Mahler wieder einmal vor Gericht erscheinen musste, gab er auf die Frage nach seiner Staatsangehörigkeit ohne Zögern die Auskunft "Deutsches Reich". Die Richterin am Landgericht Potsdam fragte nicht weiter nach, sie kannte diese Pappendeckelheimer offenbar schon. Deshalb blieb offen, in welchem Deutschen Reich der Beschuldigte Untertan zu sein wünschte, in jenem in den Grenzen von 1937, von 1871 oder eventuell sogar von 800, dem Jahr, in dem sich ein fränkischer Stammesführer in Rom zum Kaiser krönen ließ.