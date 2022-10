"Return of the Dream Canteen" von den RHCP:The Great Big Flausch

"Return of the Dream Canteen" von den RHCP

Von Jakob Biazza

Und dann ist Chad Smith plötzlich weg, der Schlagzeuger. Zweimal sogar und beide Male ersetzt durch eine dieser bestimmt dezidiert original-alten analogen Drum-Machines aus den 80ern. Es gibt ja Menschen, die treffsicher heraushören können, welcher der für den Laien sehr ähnlich staksenden Frühcomputer genau da jeweils vor sich hin robotisiert, aber das sind hochgradig verdächtige Menschen, die sehr viel Zeit auf Youtube verbringen.

Hier kann nur semifundiert geraten werden, dass es sich bei "My Cigarette" vielleicht um eine Roland TR-909 handelt - und bei "In The Snow", dem letzten Song des neuen (ja, schon wieder) Albums der Red Hot Chili Peppers, ziemlich sicher um eine 808. Man kennt ihr im Fundament sehr dickes und in der Hüfte sehr steifes Geklöppel von vielen Hip-Hop-Produktionen aus den Neunzigern, von Run-DMC zum Beispiel, aber besonders exaltiert von Marvin Gayes "Sexual Healing".

Von den Red Hot Chili Peppers, die seit 1988 den handgelenklockersten, shuffle-fidelsten Rockdrummer der Welt (mindestens) in ihren Reihen haben, kennt man so was eher nicht. Sonst.

Die Chili Peppers waren meistens toll, fantastisch waren sie aber immer nur mit Frusciante - bislang

Es ist allerdings einiges anders auf diesem zweiten neuen Album des Jahres 2022. Und vieles dann auch wieder gar nicht. Wie der Vorgänger aus dem April hat auch "Return of the Dream Canteen" (Warner) wieder 17 Songs. Anders als beim Vorgänger leben ein paar von denen aber von, nun, es "Experimente" zu nennen, hinge womöglich eine Idee zu hoch, aber sagen wir mal so: Ein paar hübsche Spielereien sind schon dabei. Die Drumcomputer sind da nur die augenscheinlichsten.

Es gibt Weed-schwadige Dub-Halleffekte und mehliggekiffte Bläsersätze ("Handful"). Bassist Flea (vermutlich) darf endlich mal wieder seiner großen Leidenschaft (zappelige Trompeten) nachgehen. Es gibt Synthie-Arpeggien unter dunkelschönen Rock-Schrägheiten ("Bag of Grins") und Balladen, die von der Idee her auch von A-ha stammen könnten, von Depeche Mode oder irgendeiner anderen dieser Keyboard-Bands mit prima Frisuren, keinen Gitarren und einem etwas uninspirierten Tag ("La La La La La La La La").

Will sagen: Das neue Album ist zwar verspielter, aber auch nicht entscheidend aufregender als es "Unlimited Love" war, und wie auch - die Songs stammen aus demselben Schaffensprozess, der auf die Rückkehr von Gitarrist John Frusciante nach zehn Jahren folgte. Man hatte da ja immense Erwartungen. Die Chili Peppers waren zwar meistens toll, bis in den hinterletzten Besessenheitswinkel fantastisch waren sie aber immer nur mit Frusciante. Bislang.

Insgesamt 50 Songs hat die Band nun im aktuellen Schaffensprozess mit ihm aufgenommen und komplett ausproduziert, sagt sie, und wenn zum Vorgänger behauptet wurde, die Chili Peppers seien immer das gewesen, was die vier beteiligten Egos einbrachten und dann noch etwas Magie, dann stimmt das immer noch. Es gilt allerdings auch weiterhin die Einschränkung, dass die Band aktuell in ein (Lebens-)Stadium der Egofreiheit eingetreten ist. Man hört sich gegenseitig offenbar aufopferungsvoll zu, reagiert, umtänzelt und umschmeichelt die Kollegen musikalisch - luftfolienverpackungs-vorsichtig, kantenfrei und in Summe wirklich enorm lieb.

Detailansicht öffnen (Foto: Warner Music)

So richtig zwingendes Zeug will dabei freilich nicht rauskommen, aber dafür stellt sich mit dem zweiten Album in Serie ein anderer Effekt ein: Nennen wir ihn in Ermangelung eines schon gesicherten Epochenbegriffs mal "The Great Big Flausch". Alles kling toll, warm, nah, sorgsam sortiert - die Instrumente, Stimmen, Melodien ganz fein im Klangraum positioniert. Alles hat seinen Platz. Alles hat genug Raum, und genug Raum für alles ist ja etwas, das der Welt gerade durchaus fehlt.

Und dann ist Chad Smith plötzlich auch wieder da. Mit einem eigenen Song. Also vermutlich. "The Drummer" heißt ein Stück, allerdings hat der Autor dieser Zeilen irgendwann aufgegeben, die Lyrik von Sänger Anthony Kiedis dort entschlüsseln zu wollen, wo sie nicht mit Metaphern für Sex jongliert (kommt nicht oft vor, aber hier eher schon). Jedenfalls, das Playback des Songs: famos. Beschwingter Up-Tempo-Feel-Good-Dad-Rock-Pop. Synthiegetragen, chorselig, daunenweiche Flächen, quietschfideler Bass, ganz wunderbar zirpende Gitarren-Buntheiten.

Doch, doch, es stimmt weiterhin, dass die Chili Peppers die Summe ihrer Einzelteile sind und dann eben noch etwas mehr. Aktuell sind die Mitglieder offenbar durch die Bank maximal beseelt - und dann nicht irre viel mehr. Aber Himmel, was gibt es denn auch Schöneres, als Menschen dabei zu erleben, wie sie aufrichtig glücklich sind? Oder wenigstens zufrieden. Eben.