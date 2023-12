Von Nils Minkmar

Man liest oft von Menschen, die einen Raum verändern, wenn sie ihn nur betreten. Selbst erfahren kann man das aber nur sehr selten, es ist eine besondere Gabe. Bei ihr war es so. Hereinstürmen, eine Unmenge an Zeug - Mantel, Schal und extrabreite Tasche - im Raum verteilen und dann - erst einmal loslachen. Für gute Freunde das spöttische Lachen, für Fremde das einladende Lachen und für alle anderen das ansteckende Lachen. In ihrer Gegenwart waren alle im Zentrum der Relevanz, des Diskurses und des Fun. Nirgends konnte in diesem Moment besser sein.