Der RBB lässt die Radiokolumne des Rammstein-Musikers Christian "Flake" Lorenz pausieren. Seit mehr als drei Jahren gestaltet der Keyboarder beim Berliner Sender Radioeins die monatliche Sendung mit Flake für das Abendprogramm. Die Sendung erscheint auch als Podcast unter dem Titel "Flake. Des Tastenfickers Podcast". Darin erzählt der Musiker zu Themen wie "Zeit", "Abschiede", "Haare" oder - so der Titel der Mai-Folge - "Weinen" persönliche Geschichten und Anekdoten aus der Musikwelt und präsentiert dazu passende Musiktitel.

Die jüngste Folge hätte am Dienstagabend im Radio laufen sollen. Stattdessen wurde auf dem Sendeplatz um 21 Uhr aber ein Ersatzprogramm ausgestrahlt. Hörerinnen und Hörer erfuhren erst kurz vor Beginn von der Programmänderung. Der Sender erklärte den Ausfall mit folgenden Worten:

"Liebe Hörerinnen und Hörer von radioeins. An dieser Stelle würde heute turnusgemäß ,Die Sendung mit Flake' laufen. Da Rammstein auf Tour sind, hatten wir wie üblich eine vorproduzierte Sendung eingeplant, was jetzt, aufgrund der Debatte rund um Rammstein, unangebracht erscheint. Flake sieht jedoch derzeit keine Möglichkeit, eine neue Sendung zu produzieren, in der auf die aktuelle Situation eingegangen werden kann. Deswegen hat Radioeins in Absprache mit Flake entschieden, dass seine Sendung pausiert. Infolgedessen läuft heute in Gedenken an Françoise Cactus eine Sendung vom 23.06.2020."

Dieses Statement ist auch schriftlich auf der Website von Radioeins noch einsehbar. Um welches Thema es in der aktuellen Folge von Flakes Sendung hätte gehen sollen, lässt der Sender offen. Auf SZ-Anfrage teilt der RBB mit, dass das Format keineswegs abgesetzt sei. Radioeins behalte sich vor, "vor dem nächsten regulären Sendetermin die Lage neu zu bewerten und wird sich dazu auch mit Flake austauschen".

Gegen dessen Bandmitglied, den Rammstein-Sänger Till Lindemann, ermittelt unterdessen die Staatsanwaltschaft Berlin, wie am Mittwoch bekannt wurde. Mehreren Frauen hatten Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie berichteten von einem angeblichen System, das vornehmlich dazu diene, dem Frontmann der Band junge Frauen zuzuführen. Dabei sei es auch zu sexuellen Handlungen gekommen, die Frauen als gewaltvoll und übergriffig beschrieben. Die Süddeutsche Zeitung und der NDR hatten darüber berichtet. Auch in zahlreichen weiteren Medien meldeten sich mutmaßliche Betroffene und Zeugen. Lindemann hatte Vorwürfe gegen ihn zurückweisen lassen.