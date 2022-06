Auftakt zum großen Krach: Christoph Nix und der da noch nicht zurückgetretenene Präsident der Schriftstellervereinigung PENm Deniz Yücel (li.)m beim Auftakt der Mitgliederversammlung in Gotha.

Nach dem großen Zerwürfnis bei der Tagung in Gotha rufen namhafte Schriftstellerinnen und Schriftsteller den "PEN Berlin" aus - am Freitag soll er gegründet werden.

Von Cornelius Pollmer

Nach einem fundamentalen Zerwürfnis bei der Jahrestagung in Gotha Mitte Mai haben mehr als 200 Autoren die Gründung einer neuen Vereinigung unter dem Namen "PEN Berlin" angekündigt. Ein "zeitgemäßer und diverser" Verband von Schriftstellern, Übersetzern und anderen Wortschaffenden soll an diesem Freitag offiziell gegründet werden. Zu den ersten Mitgliedern werden demzufolge unter anderem die Schriftsteller Eva Menasse, Daniel Kehlmann, Antje Rávik Strubel, Thea Dorn und Christian Kracht gehören. Ebenso dabei sind Mithu Sanyal, Judith Schalansky und Seyran Ateş sowie die Journalisten und Publizisten Deniz Yücel, Jan Fleischhauer und Michel Friedman.

In einer Mitteilung der Gruppe heißt es, Ziel sei die Formierung eines PEN von Kollegen, "die sich für Meinungsfreiheit und einen offenen Diskurs einsetzen", ohne Präsidenten "und andere Titel", dafür "mit einem paritätischen Board an der Spitze". Im Geiste "unserer Namensgeberin Berlin, der Vielsprachigen, der Stadt, die heute für Offenheit und für die Überwindung von Grenzen steht, nennen wir uns PEN Berlin - eine NGO, die sich den Idealen der Aufklärung, der Meinungsvielfalt, der Toleranz und der Solidarität verpflichtet." Bis zur Wahl des "Boards" bearbeitet eine elfköpfige Initiativgruppe die organisatorischen Fragen.

Der Fokus der Arbeit, heißt es weiter, solle "auf der materiellen und ideellen Unterstützung" verfolgter Kolleginnen und Kollegen liegen. Es seien in diesem neuen PEN "alle willkommen, die mit dem Wort arbeiten und bereit sind, sich uns bei diesem Vorhaben anzuschließen".

Erst im vergangenen Oktober hatte der PEN eine neue Führungsriege mit dem Journalisten Yücel an der Spitze gewählt. Keine sieben Monate später hatte sich das Präsidium zerstritten, ein umfassender interner Mailverkehr wurde geleakt. Im Kern ging es um Mobbingvorwürfe, den Führungsstil, Beleidigungen sowie den allgemeinen Umgangston.

"Dominiert von einem Haufen Spießern und Knallchargen"

Der 48-jährige Yücel entging daraufhin zum Auftakt der Jahrestagung in Gotha nur knapp einer Abwahl, schmiss danach aber dennoch zornig hin, weil er keine Galionsfigur einer Bratwurstbude sein wolle. Zugleich verkündete er seinen Austritt aus der Schriftstellervereinigung - und legte in einem Interview nach: Der PEN werde "dominiert von einem Haufen Spießern und Knallchargen".

Detailansicht öffnen Ringen um den Kurs: Christoph Links (li.), Christoph Nix (re.) und das damalige Noch-PEN-Mitglied Deniz Yücel. (Foto: Martin Schutt/picture alliance/dpa)

Das PEN-Zentrum Deutschland hat nach eigenen Angaben 700 Mitglieder und ist eine der weltweit mehr als 140 Schriftstellervereinigungen, die im internationalen PEN vereint sind. Eigentlich gilt der PEN weltweit als Stimme verfolgter und unterdrückter Autoren. In Gotha sprachen die Mitglieder nur über eins: sich selbst - und das in einem teils unversöhnlichen und giftigen Ton, in dem sich die Lager einander nichts schenkten. Der Streit offenbarte nicht nur ein tiefes Zerwürfnis, sondern auch ein Ringen um die Ausrichtung des PEN.

Um den Weg für einen Neuanfang frei zu machen, trat in Gotha nach Yücel dann auch das komplette noch verbliebene Präsidium zurück. Als Übergangspräsident wurde mit großer Mehrheit der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger gewählt. Er sollte bis zur Wahl einer neuen Führungsriege auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung spätestens im Herbst die Schriftstellervereinigung führen. Haslinger, der bereits von 2013 bis 2017 PEN-Präsident gewesen war, erklärte, er sehe seine Aufgabe darin, neues Vertrauen aufzubauen: "Wir werden uns um Versöhnung bemühen."

Über den Verlauf der Jahrestagung in Gotha waren seinerzeit viele Mitglieder entsetzt. Als beschämend, unwürdig und schäbig empfanden sie die Grabenkämpfe zwischen Kritikern Yücels und seinen Unterstützern. Zugleich wurden aus den PEN-Reihen Forderungen nach Erneuerung und Verjüngung des Vereins laut. PEN-Mitglied Herbert Wiesner sagte, es brauche "einen Neuanfang mit jüngeren Leuten nach diesem Desaster, wir steuern ins Nirwana". Einige PEN-Mitglieder dachten auch damals laut über einen Austritt nach.

Detailansicht öffnen "Es braucht solche Momente für etwas Neues": die Schriftstellerin Eva Menasse. (Foto: CARSTEN KOALL/AFP)

Auf die Frage, warum jetzt eine eigene Organisation gegründet werde statt einen Neuanfang innerhalb des bisherigen PEN zu versuchen, sagte die Schriftstellerin Eva Menasse der SZ: "Die Energie ist dahingegangen. Es braucht solche Momente für etwas Neues, allen Warnungen vor dem Schisma zum Trotz".

Natürlich besteht auch bei der Neugründung nun die Gefahr für Streit und Unversöhnlichkeit. Menasse sagte, das Vorhaben sei zu verstehen als "geradezu eine Aufforderung, in dieser furchtbar zerstrittenen Zeit sich wenigstens einmal zuzuhören. Wir leben in einem reichen und friedlichen Land. Es ist das höhere Ziel des PEN, für andere da zu sein - da müssen alle anderen Differenzen zurückstehen." Es werde schon jetzt deutlich, dass die Liste der potenziellen Mitglieder "sehr viel weiblicher, migrantischer und vielfältiger ist, als wir uns das vor ein paar Wochen erhofft hatten" - "es ist nicht eine Bubble, sondern es sind mehrere Bubbles nebeneinander auf dieser Liste". Das stimme sie hoffnungsvoll.