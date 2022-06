Wenn in zehn Jahren die "Stones" weg sind, werden "Pearl Jam" die nächsten Klassiker sein - für die, die es sich dann leisten können. Eine Indiziensuche in Berlin.

Von Martin Wittmann

Und so schließt das Konzert an diesem noch jungen Tag, dem längsten des Jahres, mit "Alive". Jenem Schlüssellied der Band also, in dem es eigentlich grob um die persönliche Geschichte des Sängers Eddie Vedder geht, dem als Jugendlichen von seiner Mutter eröffnet wurde, dass sein Vater nicht der Mann war, den er dafür hielt, sondern ein anderer. Und der wiederum aber bereits verstorben. Der Junge wiederum war nun zwar am Leben, fühlte sich aber schuldig. "I'm still alive", das Leben als Bürde.