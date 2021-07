Von Willi Winkler

Meine Großmutter, die diese geheimnisvollen Worte ebenso wenig verstand wie ich, fragte mich so lange ab, bis ich sie auswendig konnte. Jeden Abend vor dem Bettgehen das gleiche Ritual, bis ich es fehlerfrei herunterleiern konnte: "Et introibo ad altare Dei: ad Deum, qui laetificat iuventutem meam." Latein kam erst ein Jahr später, mit dem Eintritt ins Gymnasium, und dann begriff ich allmählich, was ich da tapfer aufsagte: dass ich zum Altar des Herrn treten werde, zu Gott, meiner Freude von Jugend auf.