Jane Campion wird für die beste Regie ausgezeichnet, Will Smith als bester Hauptdarsteller. Alle Oscar-Gewinner der 94. Academy Awards in allen 23 Kategorien. Ein Überblick.

Bester Film: "Coda"

Beste Hauptdarstellerin: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye")

Olivia Colman ("Frau im Dunkeln")

Penélope Cruz ("Parallele Mütter")

Nicole Kidman ("Being the Ricardos")

Kristen Stewart ("Spencer")

Beste Nebendarstellerin: Ariana DeBose ("West Side Story")

Bester Hauptdarsteller: Will Smith ("King Richard")

Bester Nebendarsteller: Troy Kotsur ("Coda")

Beste Regie: Jane Campion ("The Power of the Dog")

Bestes Originaldrehbuch: Kenneth Branagh ("Belfast")

Adam McKay, David Sirota ("Don't Look Up")

Zach Baylin ("King Richard")

Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza")

Eskil Vogt, Joachim Trier ("The Worst Person in the World")

Bestes adaptiertes Drehbuch: Siân Heder ("Coda")

Beste Kamera: Greig Fraser ("Dune")

Beste Filmmusik: Hans Zimmer ("Dune")

Beste visuelle Effekte: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer ("Dune")

Bestes Make-up und beste Frisuren: "The Eyes of Tammy Faye"

Bestes Kostümdesign: Jenny Beavan ("Cruella")

Massimo C. Parrini, Jacqueline Duran ("Cyrano")

Jacqueline West, Robert Morgan ("Dune")

Luis Sequeira ("Nightmare Alley")

Paul Tazewell ("West Side Story")

Bester Ton: "Dune"

Bester Original-Filmsong: "No Time to Die" aus "James Bond: Keine Zeit zu sterben" (Billie Eilish, Finneas O'Connell)

"Be Alive" aus "King Richard" (Beyoncé Knowles-Carter, Dixson)

"Dos Oruguitas" aus "Encanto" (Lin-Manuel Miranda)

"Down to Joy" aus "Belfast" (Van Morrison)

"Somehow You Do" aus "Four Good Days" (Diane Warren)

Bestes Produktionsdesign: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos ("Dune")

Bester Schnitt: Joe Walker ("Dune")

Bester Animationsfilm: "Encanto"

Bester animierter Kurzfilm: "The Windshield Wiper"

"Affairs of the Art"

"Bestia"

"Boxballett"

"Robin Robin"

Bester internationaler Film: "Drive My Car" (Japan)

Bester Kurz-Dokumentarfilm: "The Queen of Basketball"

"Audible"

"Lead Me Home"

"Three Songs for Benazir"

"When We Were Bullies"

Bester Kurzfilm: "The Long Goodbye"

"Ala Kachuu - Take and Run"

"The Dress"

"On My Mind"

"Please Hold"

Bester Dokumentarfilm: "Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)"

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Writing With Fire"

Außerdem sind zwei Tage vor der 94. Oscar-Verleihung Samuel L. Jackson und weitere Filmschaffende mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden.