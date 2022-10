Von Philipp Stadelmaier

Eine Beamtin joggt nach Feierabend an der Seine, zwei Kollegen schauen Fußball in einer Kneipe, Frankreich gegen Deutschland, ein Freundschaftsspiel. Der Chef ist noch im Flugzeug, und nur ein einsamer Kollege schiebt Nachtschicht im Büro der Antiterroreinheit. Doch in dem Moment fangen alle Telefone auf einmal an zu klingeln, und dann geht alles ganz schnell.