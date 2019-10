Nachdem der Preis im Vorjahr ausgesetzt worden war, vergibt die Schwedische Akademie in diesem Jahr zwei Auszeichnungen. Sie gehen an die polnische Autorin Olga Tokarczuk (2018) und der Österreicher Peter Handke (2019).

Der Österreicher Peter Handke und die Polin Olga Tokarczuk erhalten Nobelpreise für Literatur. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Die Akademie vergibt in diesem Jahr erstmals zwei Literaturnobelpreise: einen für 2018 und einen für das laufende Jahr. Olga Tokarczuk erhielt den Preis für das Jahr 2018, Peter Handke die diesjährige Auszeichnung. Die Akademie lobte Handkes "einflussreiches Werk", das mit "sprachlichem Einfallsreichtum" die "Spezifität der menschlichen Erfahrung" untersucht hätte. Tokarczuk wurde für die "enzyklopädische Leidenschaft" ihrer Erzählungen gelobt, die das "Überwinden von Grenzen" als "Lebensform" beschrieben.

Im vergangenen Jahr hatte ein Skandal in der Schwedischen Akademie dazu geführt, dass die Preisvergabe ausgesetzt wurde. Bereits im November 2017 hatten 18 Frauen im Zuge der #MeToo-Enthüllungen Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Übergriffen gegen Jean-Claude Arnault vorgebracht, den Ehemann der Akademie-Jurorin Katarina Frostenson. Außerdem warf die Akademie den beiden vor, die Literaturnobelpreisträger vorab ausgeplaudert zu haben.

Bei der Vergabe 2017 hatte der britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro den Preis erhalten, im Jahr davor der Rockmusiker und Poet Bob Dylan. Buchmacher hatten in diesem Jahr besonders Frauen hohe Chancen ausgerechnet, aber auch Peter Handke bereits in ihren Listen geführt.

Nach der Vergabe der Nobelpreise in den Kategorien Physik, Chemie, Medizin und nun Literatur werden am Freitag und Montag schließlich die Träger*innen des Friedens- und des Wirtschafts-Nobelpreises bekanntgegeben. Offiziell ausgezeichnet werden die Geehrten am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, in Stockholm und Oslo.