"My Sailor, My Love" im Kino:Späte Liebe

"My Sailor, My Love" im Kino

James Cosmo und Brid Brennan in "My Sailor, My Love".

Der irische Kinofilm "My Sailor, My Love" erzählt vor herrlicher Landschaft eine berührende Familiengeschichte.

Von Doris Kuhn

Eigentlich weiß man, dass die junge Krankenschwester psychische Probleme hat. Sie ist in einer Therapiegruppe, in der sie ihren Namen nennt, Grace, dann jedoch schweigt, während alle anderen reden. Man erfährt also nicht, was es für Probleme sind, und man vergisst diesen Hintergrund auch bald wieder, weil man lieber anschaut, wo Grace lebt und wie schön es dort ist. Die Kamera folgt ihr im Flug entlang der irischen Küste, graugrün ist das Land, mit Dörfern gesprenkelt. Grace fährt zu einem abgelegenen Haus am Meer, dort wohnt ihr Vater, Howard Grimes.