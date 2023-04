Von Christine Dössel

An den Münchner Kammerspielen läuft es nicht gut. Wer es nicht selbst erlebt hat in halb leeren Aufführungen, dem pfeifen es die Spatzen von den Dächern. Oder man bekommt es vom geschäftsführenden Direktor Oliver Beckmann in Zahlen - mit dem Zusatz "Mir tut das in der Seele weh": 55 Prozent Auslastung im Zeitraum Oktober 2022 bis Ende Februar. Das ist miserabel. (Zum Vergleich: Münchner Volkstheater im Januar 96 Prozent; Berliner Schaubühne 97,53 Prozent).